Il vaso di Pandora si dischiude con la confessione di Belen su Stefano De Martino. “Mi piacerebbe che fosse per sempre”, dice la modella in un’intervista a F, settimanale del Corriere della Sera. La loro relazione è una delle più chiacchierate del mondo del gossip, quasi quanto la vita dei Ferragnez e l’ex storia d’amore tra Marracash ed Elodie.

Belen e Stefano De Martino si sono sposati nel 2013, e la modella ricorda quei giorni con queste parole: “Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea”. Belen Rodriguez non ama la routine né l’abitudine di coppia: rotto l’idillio iniziale, quasi fisiologico, l’amore deve sempre manifestarsi nelle parole e nei gesti. Per questo la modella argentina sottolinea che, tuttavia, quando la loro relazione finì non fu lei a prendere l’iniziativa.

“Non sopporto quando si siedono”, dice, parlando dei partner che improvvisamente smettono di dirle quanto sia bella o di compiere quei gesti quotidiani che sono tipici di una coppia. Quando si lasciarono, Belen era ancora innamorata ma allo stesso tempo soffriva troppo. Perché tornare insieme? La modella ha una risposta: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti”.

A incrinare il rapporto tra lei e Stefano De Martino prima di lasciarsi, tuttavia, sarebbero state alcune disattenzioni da parte di lui. Belen Rodriguez le racconta così:

“Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto“.

“Si spera sempre che vada meglio”, aggiunge, supponendo che dopo la prima pausa Stefano De Martino abbia imparato la lezione. Per lui ha sempre avuto una grande stima sia come uomo che come artista, per questo Belen racconta con orgoglio di averlo sempre sostenuto nei momenti di difficoltà.

