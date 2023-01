“In pieno stile Ermal Meta, Bad Bunny non tollera che i fan si prendano certe libertà”, si legge in uno screenshot di un articolo condiviso da Ermal Meta oggi su Twitter. La sua risposta ad un noto sito web, che non citeremo per non pubblicizzare, non si è fatta attendere.

“Forse la situazione vi sta un po’ sfuggendo di mano cari giornalai”, scrive Ermal Meta sui social con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue. Che il suo comportamento con i fan venga equiparato a quello di Bad Bunny non è accettabile ed Ermal replica:

“Non mi risulta di avere lanciato in acqua il telefono di qualcuno e nemmeno di avere rifiutato foto o chiacchiere a nessuno. Smettetela per favore, siate seri”.

La questione che ha indignato, relativa a Bad Bunny, è emersa in seguito ad un video divenuto virale di recente. Bad Bunny è colpevole di aver gettato in acqua uno smartphone appartenente ad una fan, rea di aver solo chiesto un selfie. La sua reazione è stata quella di strapparle il cellulare dalle mani per gettarlo nell’acqua, un atto stizzito, intollerabile in ogni caso.

Bad Bunny è quindi finito nell’occhio del ciclone e non si arrestano le polemiche sul suo conto e le numerose critiche che, giustamente, questa reazione ha attirato sul cantante portoricano, forse esausto dall’essere seguito in continuazione dai fan ed importunato in momenti privati della sua vita quotidiana ma, in ogni caso, ingiustificabile.

Ben diverso è invece Ermal Meta che sottolinea di non aver mai negato foto e chiacchiere, e tantomeno di aver reagito in malo modo alle richieste dei suoi seguaci. Insomma, niente di più distante da Bad Bunny.