Come sta Jeremy Renner dopo l’incidente con lo spazzaneve? Il primo gennaio, l’attore di The Avengers è stato travolto dal pesante mezzo mentre stava pulendo il vialetto di casa nel suo ranch di Lake Tahoe.

L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Jeremy Renner ha riportato gravissime ferite, tanto che una prima diagnosi lo dava in “condizioni critiche, ma stabili”. Secondo i primi dettagli, l’attore ha subito due interventi chirurgici. Subito dopo l’incidente, i vicini di casa lo hanno immediatamente soccorso cercando di fermare l’emorragia con un laccio emostatico, ma ha perso molto sangue.

La star di Hawkeye è stata quindi trasportata in elisoccorso in ospedale. I fan hanno temuto il peggio per giorni, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio.

Jeremy Renner ha pubblicato una foto sul suo profilo social dal letto d’ospedale per rassicurare tutti sulle sue condizioni: “Grazie a tutti per le vostre belle parole. Ora sto troppo messo male per scrivere. Ma vi mando il mio affetto”.

Immediate le reazioni dei fan, che hanno tirato un sospiro di sollievo, così anche come alcuni dei suoi colleghi. Chris Evans ha risposto sotto al suo post: “Sei forte, ti voglio bene, amico.”

“Ti auguro una pronta guarigione, amico!”, ha scritto invece Chris Hemsworth. “Fratello mio, ti voglio bene”, queste le parole di Taika Waititi. “Ti mando tanto affetto e una pronta guarigione”, ha infine scritto Paul Bettany.

Jeremy Renner è stato candidato agli Oscar come miglior attore e miglior attore non protagonista per i suoi ruoli in The Hurt Locker e The Town. E’ noto al grande pubblico per il suo ruolo di Clint Barton, l’arciere Occhio di Falco, nei film Marvel, quali The Avengers. Ha ripreso i panni del suo personaggio anche nella miniserie Hawkeye, pubblicata a dicembre 2021 sulla piattaforma Disney+. L’attore è anche il protagonista della serie Mayor of Kingstown, prossimamente sul servizio di streaming Paramount+.

