Occorrono alcune precisazioni importanti, per quanto riguarda i biglietti di Napoli-Juventus, soprattutto per quanto concerne la questione del settore ospiti. Come avvenuto nel recente passato, dopo le informazioni preliminari che abbiamo portato alla vostra attenzione nello scorcio finale del 2022 sul nostro sito, in tanti temevano che potessero esserci delle restrizioni imposte dalle autorità competenti. Al momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito, al punto che i tifosi bianconeri possono procedere senza particolari patemi con l’acquisto dei ticket per la sfida in programma venerdì 13 gennaio.

Cosa sappiamo sui biglietti di Napoli-Juventus destinati al settore ospiti il prossimo 13 gennaio

Quali sono al momento le informazioni disponibili a proposito dei biglietti di Napoli-Juventus, in relazione al settore ospiti? Fonti locali evidenziano che sia possibile procedere senza problemi con l’acquisto, anche se allo stato attuale non è ancora chiaro quali siano le richieste poste ai tifosi della Vecchia Signora. Mi riferisco al fatto di essere eventualmente in possesso di card e schede per avere l’autorizzazione ad accedere all’impianto di Fuorigrotta tra poco più di una settimana.

Di sicuro, procedere con l’acquisto online per i biglietti di Napoli-Juventus non è semplice, almeno questa mattina. La società azzurra ha sbloccato altri settori, in vista di un più che probabile sold out. Ecco perché potreste trovare i server intasati anche nel caso in cui doveste essere interessati a procedere con l’ordine di un ticket per l’area dell’impianto riservata ai tifosi bianconeri. Occhio però, perché potrebbero arrivare comunicazioni dal prefetto anche a ridosso del match, come avvenuto con Inter-Napoli.

La partita, infatti, è stata vietata a tutti i residenti in Campania a meno di una settimana dall’evento. Altro aspetto da considerare a proposito della vendita per i biglietti di Napoli-Juventus. Vi aggiorneremo appena ne sapremo di più.