Una novità interessante coinvolge in queste ore il mondo Apple, in particolare per quanto concerne la produzione dei prossimi iPhone 15, considerando il fatto che i dispositivi in questione potrebbero risentire del cambio di rotta dell’azienda in termini di fornitura coi display. Già, perché dopo aver analizzato le probabili migliorie che potremo toccare con mano tramite la scheda tecnica dei modelli, stando a quanto riportato sul magazine nei giorni scorsi, oggi 4 gennaio tocca concentrarsi necessariamente su un aspetto specifico del comparto hardware.

Verso l’aggiornamento del fornitore di Apple per l’iPhone 15 ed il suo display: le nuove mosse previste

Secondo le informazioni condivise in queste ore da MacRumors, potrebbe esserci un avvicendamento a sorpresa nell’ambito della produzione di iPhone 15. Per quale motivo? BOE potrebbe ricoprire un ruolo cruciale con gli iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus per la seconda metà del 2023, al punto che il fornitore che potrebbe potenzialmente superare Samsung come il più grande fornitore di display per iPhone entro il 2024. Ci sarà un graduale passaggio di consegne, con tempistiche apparentemente molto chiare e precise in casa Apple.

A detta dell’analista Ming-Chi Kuo, diventato molto attendibile con il trascorrere degli anni, sembrerebbe che BOE abbia superato Samsung per gli ordini dei prossimi ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus, e che entro il 2024, lo stesso fornitore inizierà le spedizioni di massa di display LTPO di fascia alta per ‌iPhone‌, rendendo è il più grande partner sul fronte display. Si tratterebbe di una svolta epocale per il colosso di Cupertino, nel suo processo di emancipazione dal principale competitor in ambito mobile.

Resta da capire cosa comporterà questo cambio di rotta con gli iPhone 15 e come cambierà lo schermo dei suddetti modelli, passando alla fornitura di BOE rispetto a quella di Samsung. Design con ogni probabilità rivoluzionato.

