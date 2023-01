Il colosso di Seul si sta preparando a lanciare la sua serie di punta del 2023, il Samsung Galaxy S23, all’inizio del mese prossimo. La serie verrà lanciata con la One UI 5.1 basata su Android 13 pronta all’uso. In linea con ciò, il produttore asiatico ha avviato i test interni relativi alla One UI 5.1 per il Samsung Galaxy Z Fold 4. Lanciato nell’agosto 2022, il pieghevole è stato fornito con Android 12L e One UI 4.1.1 pronta all’uso ed ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 poche settimane fa.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il pieghevole premium attualmente esegue Android 13 con One UI 5.0. Bene, questa non è la prima notizia sui test interni della One UI 5.1 in corso. Alcuni giorni fa, abbiamo riferito che l’azienda asiatica sta anche testando internamente il firmware One UI 5.1 per i Samsunh Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra con la versione firmware S90xEXXU2CVL7.

Seguendo la solita strategia di Samsung, la One UI 5.1 arriverà sulla serie dei Samsung Galaxy S22 pochi giorni dopo il lancio ufficiale della gamma dei Samsung Galaxy S23. Parlando del firmware di test One UI 5.1 per il Samsung Galaxy Z Fold 4, la release porta il numero firmware F936NKSU1CVLH. La quarta lettera dall’ultima parte del numero è “C”, che indica che il firmware è il terzo importante aggiornamento dell’interfaccia utente One per il Samsung Galaxy Z Fold 4. Secondo i rapporti, sebbene non ci sia molta chiarezza su ciò che offrirà la One UI 5.1, la società asiatica ha accennato ad alcune cose: il colosso di Seul ha riservato alcune opzioni di personalizzazione della schermata di blocco, widget della batteria ed altro ancora per la One UI 5.1. Il linguaggio di progettazione Material You di Android 13 non è stato adottato correttamente dal produttore sudcoreano con One UI 5.0, ed è probabile che la One UI 5.1 apporterà miglioramenti significativi in questo senso.

