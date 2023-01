Incredibile ma vero: l’iPhone 14 Pro è tornato disponibile su Amazon in queste ore di martedì 3 gennaio, in specifici tagli di memoria e colori. Dopo settimane di assoluta penuria di scorte per questo esemplare, ecco che il modello più apprezzato dell’ultima serie di melafonini Apple è in vendita con disponibilità anche immediata e pure in sconto.

Quale iPhone 14 Pro è possibile acquistare subit0 oul popolare sito e-commerce Amazon? L’occasione del momento è rappresentata dall’esemplare con taglio di memoria da 128 GB nella nuance nera. Il valore commerciale del dispositivo è di 1339 euro e non più i 1385 euro di listino originario Apple. L’aspetto più interessante della promozione poi è che la spedizione dello smartphone Apple sarebbe immediata: con l’acquisto in questa giornata, il pacco arriverebbe già entro giovedì 5 gennaio.

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) - Nero siderale Display Super Retina XDR da 6,1" always-on con ProMotion

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone

Non è scontato ma almeno è ritornato disponibile per l’acquisto pure l’iPhone 14 Pro da 256 GB nella colorazione viola scuro, sempre su Amazon. Il suo costo è quello di listino di 1469 euro ma, almeno, chi punta a questo esemplare avrà la possibilità di accaparrarselo. Occhio tuttavia ai tempi di consegna del dispositivo. La spedizione non giungerà a destinazione prima del 26 gennaio e potrebbe anche tardare di molti giorni, vista la finestra temporale di riferimento indicata dallo store fino al prossimo 20 febbraio.

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) - Viola scuro Display Super Retina XDR da 6,1" always-on con ProMotion

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone

I modelli di iPhone 14 Pro oggi indicati sono gli unici disponibili su Amazon in questo momento. L’invito è quello di non attendere troppo per l’eventuale acquisto del modello preferito. Come in passato, le poche scorte di ultimi melafonini disponibili andranno probabilmente a ruba in poco tempo. Tanto più, non è dato sapere quando arriveranno nuove scorte di magazzino per rispondere alla copiosa domanda di potenziali acquirenti anche in questa prima parte di 2023, come nell’ultima del 2022 appena concluso.