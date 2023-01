Sick Luke è diventato papà per la prima volta. Nelle ultime ore il producer ha tenuto i fan col fiato sospeso annunciando l’imminente nascita del piccolo Teseo, frutto del suo amore con Marina Morasca. L’autore di X2 Deluxe ha aggiornato costantemente i follower con tanto di foto e orari.

In un primo scatto ha mostrato il primo cambio del piccolo, poi ha fotografato le sue mani strette in quelle della compagna. In un altro scatto lo abbiamo visto in camice mentre camminava lungo la corsia dell’ospedale. Poi l’ansia: “Si sta facendo desiderare Teseo”. Alle 5:24 del mattino l’annuncio del lieto evento: “Teseo è nato”. Per il momento gli aggiornamenti sono interrotti, e di sicuro il giovanissimo artista sta dando priorità alle sue prime ore da padre in un 2023 appena cominciato.

Sick Luke, vero nome Luca Antonio Barker, è diventato papà a 28 anni. Per lui l’anno nuovo è cominciato con un’ottima notizia, sicuramente la soddisfazione più grande nel bel mezzo di una carriera piena di successi e collaborazioni eccellenti. Il nome di Sick Luke, infatti, è legato agli artisti più seguiti della scena contemporanea date le sue collaborazioni con Sfera Ebbasta, Luchè, la Machete Crew, Guè Pequeno, Ghali e tanti altri.

Con due album in studio – Neverland (2019) e X2 (2022) – e cinque mixtape, l’ultimo singolo pubblicato da Sick Luke è Vuoto Dentro con Mara Sattei e Bresh mentre per il momento il suo lavoro come producer è fermo a Che Stai Dicenn di Luchè feat. Paky.

Dopo tante novità discografiche annunciate dai colleghi per cominciare il 2023 a colpi di musica – l’ultimo, per il momento, è Guè Pequeno con Madreperla – il nuovo anno di Sick Luke inizia con una gioia infinita. Sick Luke, del resto, è un artista alquanto riservato per quanto riguarda la sua sfera personale, ma potrebbero arrivare aggiornamenti nei prossimi giorni.

Continua a leggere su optimagazine.com