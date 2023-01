Il POCO C50 è stato presentato ufficialmente per il mercato indiano, oggi 3 gennaio 2023. Il nuovo smartphone è un telefono entry-level economico che è stato lanciato ad un prezzo accessibile a qualsiasi tasca. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche del nuovo device.

Il POCO C50 sfoggia un display IPS LCD da 6,52 pollici con una risoluzione HD+ di 1600 x 720 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il pannello LCD sulla parte anteriore presenta anche una tacca a forma di goccia d’acqua per la fotocamera selfie. Sul retro, invece, troviamo una configurazione a doppia fotocamera con flash LED ed uno scanner di impronte digitali montato posteriormente. L’azienda cinese ha annunciato che questo modello offre alcune specifiche chiave, due delle quali includono un grande display ed una lunga durata della batteria. Sotto la scocca troviamo un processore Helio A22 di MediaTek, in grado di raggiungere una frequenza massima di 2GHz. Il chip, per quanto riguarda la variante base è affiancato da 2GB di memoria RAM e 32GB di spazio di archiviazione, mentre l’altra variante presenta 3GB di RAM e 32GB di storage. Inoltre, la memoria di archiviazione si può espandere con il supporto microSD fino a 512GB.

Il nuovo POCO C50 è alimentato da una batteria da 5000mAh che supporta la ricarica standard da 10 W. La parte anteriore ospita una fotocamera selfie da 5MP, mentre la parte posteriore è dotata di una doppia fotocamera AI da 8MP che offre registrazioni a 1080p. Altre caratteristiche includono: connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 b/g/n, un ingresso jack audio da 3.5mm, un altoparlante singolo e una porta microUSB. Lato software, il device raggiunge il mercato con a bordo il sistema operativo Android 12 (Go Edition). In India l’azienda ha annunciato lo smartphone in due colori: Royal Blue e Country Green. Il prezzo parte da 6249 INR, ossia circa 75 dollari statunitensi, fino a 6999 INR, circa 85 dollari USA. Il prezzo per il POCO C50 parte da 6249 INR (circa 75 euro) e arriva a 6999 INR (circa 85 euro). Le prime vendite dello smartphone inizieranno il prossimo 10 gennaio e sarà disponibile per l’acquisto su Flipkart. Detto ciò, non vi sono ulteriori informazioni circa la sua commercializzazione in altri Paesi.

