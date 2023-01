Il prezzo dei Samsung Galaxy S23 potrebbe non essere più elevato di quello dei Samsung Galaxy S22 e il produttore dovrebbe scegliere di proporre (per i nuovi arrivati) lo stesso prezzo dei predecessori Samsung Galaxy S22. Non abbiamo certezze sulla futura politica commerciale del brand asiatico ma diverse fonti puntano su questo tipo di strategia per i motivi di seguito elencati.

Secondo un rapporto di Maekyung, una fonte asiatica, le entrate di Samsung MX Division sono aumentate dai 28,42 trilioni di won sudcoreani del secondo trimestre del 2022 ai 32,21 trilioni di won nel terzo trimestre del 2022. Dunque, su base trimestrale, c’è stato un aumento pari al 13,3%. Peccato, tuttavia, che contemporaneamente l’utile operativo dell’azienda sia sceso da 3,36 trilioni di won nel secondo trimestre del 2022 a 3,24 trilioni nel terzo trimestre del 2022, con un calo del 3,6%. Proprio questa effettiva perdita, potrebbe guidare la prossima politica commerciale per i top di gamma.

Non ci sono dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S23 presenterà componenti hardware più costose di quelle del predecessore, tra cui la versione del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una fotocamera posteriore principale da 200 MP. Se il Samsung Galaxy S23 sarà offerto allo stesso prezzo del Galaxy S22 è indubbio che l’azienda otterrà profitti più bassi sulle singole unità ma almeno dovrebbe vendere un quantitativo maggiore di esemplari, proprio per la competitività che questi avranno sul mercato rispetto alla concorrenza.

Per la politica di prezzo dei Samsung Galaxy S23, ancora una volta, il produttore guarderà al competitor Apple. Mantenere il prezzo dei nuovi arrivati ai livelli dei predecessori Galaxy S22, vorrà dire rendere i dispositivi più appetibili degli attuali iPhone 14 e ancor di più verso i prossimi iPhone 15 i cui valori commerciali potrebbero ulteriormente aumentare. Insomma, la scelta di non puntare ai rincari dovrebbe essere particolarmente lungimirante.

Per quanto fin qui detto, quali dovrebbero essere dunque i prezzi dei Samsung Galaxy S23? Volendo puntare sul mantenimento del valore del listino prezzi dei Galaxy S22, il costo delle prossime ammiraglie in dollari dovrebbe essere per il Galaxy S23 di 799 dollari, per il Galaxy S23 Plus di 999 dollari e per il Galaxy S23 Ultra di 1199 dollari. Anche per l’Italia, dovremmo aspettarci lo stesso listino di lancio in euro degli attuali S22.

