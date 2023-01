Sono già noti alcuni degli ospiti della prima serata di Sanremo 2023. Al Festival spazio ai cantanti più amati del momento, sia tra quelli in gara che tra quelli fuori competizione che arriveranno in Riviera in qualità di ospiti della kermesse musicale.

Si inizia a delineare il numero degli ospiti della prima serata di Sanremo 2023, che prevede l’esibizione della metà dei cantanti in gara. Martedì 7 febbraio si esibiranno 14 dei 28 cantanti del Festival, presentando per la prima volta il brano inedito accolto in gara da Amadeus, direttore artistico e conduttore dell’edizione numero 73.

Ci saranno però anche alcuni ospiti d’eccezione. Sono attesi tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2023 i vincitori della scorsa edizione: Mahmood e Blanco canteranno ancora Brividi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, forse in apertura, come una sorta di passaggio del testimone nei confronti dei 28 artisti in gara quest’anno tra i quali si nasconde il vincitore 2023.

Sempre tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2023, spunta il nome di Salmo. L’artista però non sarà all’Ariston ma sul palco galleggiante della nave Costa Smeralda, che per tutta la settimana accoglierà performance dal vivo, trasmesse in diretta su Rai1 durante il Festival.

Non solo. Il primo nome confermato in diretta al tg1 da Amadeus è stato quello dell’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che aprirà e chiuderà la kermesse canora. Chiara sarà dunque all’Ariston sia martedì 7 che sabato 11 febbraio e affiancherà il direttore artistico sul palco, nelle vesti di co-conduttrice. Si aggiungerà quindi alla coppia composta da Gianni Morandi ed Amadeus, che ci terrà compagnia per tutte e cinque le serate.

Altri ospiti verranno annunciati nei prossimi giorni.