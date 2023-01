Nelle più belle canzoni dei Bee Gees c’è tutta la storia della disco music, e certamente senza l’avventura dei fratelli Gibb la scena contemporanea non avrebbe goduto di quell’ispirazione che negli anni ’70 infiammava le piste, accendeva i cuori e scaldava la mante. Da Stayin’ Alive a How Deep Is Your Love, il trio britannico ancora oggi è una lezione di stile con brani intramontabili che spesso sono oggetto di tributo e cover.

To Love Somebody (1967)

Nato come brano soul commissionato dal manager Robert Stigwood per Otis Redding, con la morte di quest’ultimo i fratelli Gibb scelsero di registrare la canzone in chiave pop rock. Oggi To Love Somebody è uno dei brani più amati dei Bee Gees.

You Should Be Dancing (1976)

You Should Be Dancing è il primo singolo in cui Barry Gibb fece l’uso del falsetto. Un brano esplosivo e tutto da ballare, con un groove irresistibile che è sempre stato il marchio di fabbrica per eccellenza dei Bee Gees.

How Deep Is Your Love (1977)

How Deep Is Your Love non ha certo bisogno di presentazioni: bellissima canzone d’amore, è il secondo estratto dalla colonna sonora del film La Febbre Del Sabato Sera, dove il brano compare nei titoli di coda. Tra le cover più celebri, non mancano le improvvisazioni di John Frusciante e il reboost dei Take That.

Stayin’ Alive (1977)

Il riff, il falsetto, il groove continuo e quel “ah ah ah ah stayin’ alive, stayin’ alive” sono pura storia della musica. Con questo brano, scritto per la colonna sonora de La Febbre Del Sabato Sera, i Bee Gees sono stati consacrati a leggende della disco music senza possibilità di replica.

Night Fever (1978)

Tra le più belle canzoni dei Bee Gees non può mancare Night Fever: grazie al successo mondiale, i Bee Gees divennero cittadini onorari dello Stato della Florida per volontà del governatore Reubin O’Donovan Askew.

