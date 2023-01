Ci aspetta un 2023 ricco di novità per quanto riguarda WhatsApp ed il suo sviluppo, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere in questi giorni. Un aggiornamento dopo l’altro per la popolare app, a testimonianza del fatto che i tecnici siano continuamente oberati di lavoro, nel tentativo di tenere il passo di altre app di messaggistica. Proviamo a fare il punto della situazione, dopo aver analizzato più da vicino il significato delle emoji a breve utilizzabili da tutti con uno specifico articolo, a prescindere da quando ciascun upgrade vedrà la luce.

Quali sono le principali novità del 2023 che ci aspettiamo per WhatsApp tramite aggiornamento software

Allo stato attuale, quali sono le più importanti novità del 2023 che ad oggi possiamo aspettarci per WhatsApp tramite il rilascio di un aggiornamento dopo l’altro? Da un punto di vista puramente pratico, a fare la differenza potrebbe essere la cosiddetta “modalità Companion”, in quanto tramite l’apposito upgrade gli utenti di collegare il proprio account esistente su più smartphone contemporaneamente. Un dettaglio non di poco conto per il pubblico italiano.

Occhio anche al testo visualizzabile una sola volta, visto che tramite altro upgrade nei prossimi mesi potremo inviare un messaggio di testo che si cancella automaticamente. Nelle diverse versioni beta di WhatsApp, invece, è già apparsa la novità che consentirà di inserire note vocali dalla durata massima di 30 secondi. Infine, nei prossimi mesi verrà rilasciato un aggiornamento per l’app ottimizzata su Android ed iPhone, tramite il quale potremo trovare le aziende che si iscriveranno al servizio, collegandoci ad esse.

Insomma, ci aspetta un 2023 denso di novità per tutti coloro che monitorano da vicino ogni aggiornamento WhatsApp, alla luce delle informazioni che ho avuto modo di raccogliere in questi giorni per gli utenti Android ed iPhone.