Ci siamo, l’attesa è giunta al termine: concluso il Mondiale di Qatar 2022 vinto dall’Argentina di capitan Leo Messi, il campionato di Serie A riprende con la seconda parte di stagione. La 16esima giornata, la prima del 2023, parte subito con un super big match: Inter-Napoli, in programma domani 4 gennaio allo Stadio San Siro di Milano e con fischio d’inizio alle ore 20.45. Tra i nerazzurri guidati da mister Simone Inzaghi e gli azzurri di mister Luciano Spalletti vi sono 11 punti di differenza, con i partenopei che sono in vetta alla classifica a quota 41 punti. Nell’ultimo match disputato prima dell’inizio dei Mondiali, la squadra di capitan Di Lorenzo ha battuto l’Udinese con il punteggio di 3-2, così come la compagine di capitan Handanovič che ha sconfitto l’Atalanta per 3-2.

Per quanto riguarda i precedenti tra Inter e Napoli, gli stessi sorridono ai nerazzurri, infatti: a San Siro i padroni di casa hanno vinto nelle ultime quattro partite, mentre gli ospiti non vincono dal 30 aprile 2017, quando a decidere il match fu la rete decisiva di Callejon. Il caldissimo ed attesissimo match tra i nerazzurri e i partenopei si giocherà mercoledì 4 gennaio 2023 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro con calcio d’inizio alle ore 20.45. La sfida sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, l’app si può scaricare su smart TV, su console di gioco come PlayStation e Xbox, e su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il big match Inter-Napoli potrà essere seguito anche in diretta streaming sull’app di DAZN, su dispositivi come smartphone e tablet sia iOS che Android, mentre sul PC occorrerà collegarsi e accedere al sito ufficiale e poi selezionare l’evento. Di seguito le probabili formazioni che i tecnici S. Inzaghi e Spalletti potrebbero schierare in campo:

INTER (3-5-2) con:Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko;

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

