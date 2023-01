Innumerevoli rapporti hanno indicato che Google sta lavorando ad uno smartphone pieghevole, peraltro a stretto contatto con Samsung per adattare il sistema operativo Android al fattore di forma pieghevole. Dato che Google ora è seriamente intenzionato a costruire il proprio hardware, era solo una questione di tempo prima che la società lanciasse un personale dispositivo pieghevole.

Come riportato da ‘SamMobile‘, Google non ha confermato entro quando lancerà il dispositivo. Tuttavia, rapporti recenti suggeriscono che potrebbe accadere nel terzo trimestre di quest’anno: ciò significa che il dispositivo arriverà più o meno nello stesso periodo del Samsung Galaxy Z Fold 5. Il colosso di Seul non è troppo preoccupato, a quanto pare, poiché sta aiutando Google con un componente cruciale per il suo telefono pieghevole. I media coreani riferiscono che Big G inizierà la produzione di massa del suo smartphone pieghevole nel terzo trimestre di quest’anno. Secondo quanto riferito, Samsung Display sta lavorando a stretto contatto con Google su questo progetto e fornirà il pannello pieghevole entro luglio o agosto: seguendo questa sequenza temporale, potremmo aspettarci di vedere il telefono pieghevole di Google arrivare sul mercato entro settembre o ottobre, cioé nella stessa finestra di rilascio del Samsung Galaxy Z Fold 5.

Si ritiene che il telefono pieghevole di Google avrà un display interno pieghevole da 7,57 pollici ed uno esterno da 5,78 pollici, entrambi prodotti da Samsung Display. Nonostante la sua somiglianza con il pieghevole di punta di Samsung, quello di Google non dovrebbe supportare l’input dello stilo sul display interno. Sarà interessante vedere come Google intenda differenziare il suo dispositivo dal nuovo pieghevole di Samsung. Forse l’azienda potrebbe offrire alcune esperienze software esclusive per questo dispositivo e ridurre anche il prezzo di 1799 dollari previsto da Samsung per il suo pieghevole top di gamma, consentendo ai clienti di sperimentare il fattore di forma ad un prezzo più accessibile.

