Sono in arrivo davvero delle brutte notizie relative al costo del cambio batteria per gli iPhone non coperti da garanzia. Chi ha necessità di procedere alla sostituzione della componente e vorrà farlo rivolgendosi ai centri di assistenza ufficiali Apple dovrà accettare di dover pagare somme più elevate rispetto a quelle attuali.

Le modifiche entreranno in vigore il prossimo 1 marzo e investiranno i costi di sostituzione delle batterie degli iPhone come pure degli iPad. Per quanto riguarda i melafonini, l’aumento generale per i singoli dispositivi precedenti agli attuali iPhone 14 sarà di 24 euro. Qualche esempio su tutti può essere utile per comprendere l’entità dell’esborso che fra poco sarà richiesto. Per un iPhone 13, 12 o 11 bisognerà ad esempio spendere 99 euro e il rincaro sarà servito, visto che attualmente (per la stessa operazione) non sono richiesti più di 75 euro. Per la verifica puntuale relativa al proprio modello, è consigliabile verificare quanto sarà riportato sul sito Apple, ma con l’inizio del mese di marzo appunto,

Naturalmente non sortiranno gli effetti dei rincari del cambio batteria per gli iPhone tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Apple Care. Per questi ultimi, come da contratto di servizio, non sono previsti costi per l’intervento di assistenza. Magari proprio alla luce dei rincari in arrivo, non pochi potrebbero essere interessati all’adesione al servizio appunto, almeno dalla prossima primavera in poi.

L’aumento della spesa del cambio batteria per iPhone si abbina anche a quello per la sostituzione della stessa componente per iPad: sempre dal prossimo mese di marzo, l’aumento per l’intervento sarà di 40 euro per iPad Pro da 12,9 pollici, iPad Pro da 11 pollici, iPad Pro da 10,5 pollici e ancora iPad Pro da 9 pollici, iPad mini e iPad Air. Insomma, il corposo cambiamento rischia di interessare molti possessori del tablet Apple.

