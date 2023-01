Al via Grantchester 7 su Giallo con nuove indagini per il commissario Geordie e il reverendo Will, la strana ma efficacissima coppia che torna per la settima stagione del vintage-crime che intreccia religione e crimine. La serie poliziesca è basata sui romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie.

Da stasera, martedì 3 gennaio 2023, due episodi a settimana. Nel primo, l’episodio 7×01, siamo nell’estate del 1959. Nel villaggio rurale di Grantchester, nel Cambridgeshire, si è aperta la stagione dei matrimoni. Ma, se da una parte vediamo giovani coppie convolare a nozze con la benedizione del reverendo Will Davenport (interpretato da Tom Brittney), dall’altra troviamo l’ispettore Geordie Keating (Robson Green) impegnato nel disperato tentativo di ricucire il suo rapporto con l’ex moglie Cathy (Kacey Ainsworth).

Nel frattempo, Leonard Finch (Al Weaver), che ormai non è più un viceparroco, è uscito di prigione e sta per imbarcarsi in una nuova avventura: l’apertura di un caffè letterario, con l’immancabile aiuto di Mrs Chapman (Tessa Peake-Jones), la governante del vicariato. La donna però riceverà una notizia che le stravolgerà la vita, facendo crollare tutte le sue sicurezze e dubitare della sua fede. Non mancheranno, nel corso delle puntate, misteriosi casi da risolvere.

Da un cadavere comparso nella tenuta Fitzgerald, di proprietà di una fra le tante spose che Will dovrà unire in matrimonio durante la stagione, al ritrovamento di un corpo proprio all’ingresso del nuovo caffè di Leonard. Nel corso delle indagini, Geordie trova dei punti in comune fra gli omicidi irrisolti e non riesce a scrollarsi di dosso un brutto presentimento. Che un serial killer si nasconda nel tranquillo, solo apparentemente, villaggio di Grantchester?

A seguire, l’episodio 7×02:

Mentre indagano sulla morte del co-proprietario di un’impresa di pulizie la cui vita familiare pare basata su una bugia, Will e Geordie hanno problemi personali.

L’appuntamento con Grantchester 7 è su Giallo dalle 21:10.

