È il 3 gennaio e sui social sono spuntati gli auguri di Damiano David a Giorgia Soleri. Il frontman dei Maneskin ha pubblicato uno scatto che li mostra abbracciati a Miami. In calce all’immagine, l’artista romano scrive: “Non sono mai stato così bene nell’essere un toy boy. Buon compleanno, ti amo!”.

Tutto bene, almeno tra i primi commenti dei fan che augurano alla compagna del musicista un felice compleanno. Molti sono gli utenti che hanno scelto un riferimento ai Maneskin come username – Maneskinzone, Maneskinmeme, Coralinepiange, Sunshinedamiano – altri colgono l’occasione per augurare ad entrambi un felice anno nuovo. Damiano David, ovviamente, scherza sull’età della compagna dandole ironicamente dell’anziana.

Oltre alle attestazioni di stima e i messaggi di affetto, tuttavia, non mancano gli interventi degli hater. L’utente Annina scrive: “Sei bellissimo, lei meno, molto meno. Ma non è bello ciò che è bello ecc ecc” e un altro utente risponde: “Sarebbe meglio guardarsi allo specchio prima di fare commenti sull’aspetto di una ragazza”. Non è finita qui.

“Vomit”, scrive qualcun altro, mentre in italiano scrivono: “Ma andate a fan**lo”. “Questi due stanno facendo un sacco di roba strana”, scrive un utente potenzialmente fake che viene prontamente zittito: “Nessuno ti obbliga a pensarci, ca**i tuoi”.

Intanto, il 2023 si apre con un’assoluta novità dal mondo Maneskin: la band romana sta per lanciare il nuovo disco Rush! che sarà fuori il 20 gennaio, mentre il 13 gennaio uscirà Gossip, il nuovo estratto dopo The Loneliest in cui i Maneskin duettano con Tom Morello.

Il 2022 dei Maneskin si è chiuso con il trionfo del Loud Kids Tour: nell’ultima data la band ha distrutto gli strumenti sul palco e non sono mancate le polemiche.

