Un 2023 da papà per Tiziano Ferro, che nell’augurare buon anno ai fan posta una foto con Margherita, per par condicio. Se i suoi auguri di Natale sono stati in compagnia di Andres, quelli per un felice anno nuovo non potevano che includere la bimba di cui è genitore con suo marito Victor.

Tiziano Ferro e Victor, infatti, nel 2022 sono diventati papà di due bimbi, un maschietto e una femminuccia, motivi per i quali l’artista di Latina ha posticipato il suo tour negli stadi al 2023. Si svolgeranno quest’anno i live in programma inizialmente per il 2020 e rimandati ripetutamente, prima per la pandemia Covid-19 e poi per l’arrivo in casa dei due figli, periodo particolarmente felice a cui Tiziano non ha voluto rinunciare.

Tiziano Ferro si è sempre mostrato estremamente riservato e non è solito condividere momenti della sua vita privata. La stessa privacy che chiede di rispettare nei confronti dei suoi figli, i cui volti arrivano sui social solo molto raramente e sempre nascosti.

Le feste che stanno per volgere al termine, a cavallo tra il 2022 e il 2023, hanno rappresentato l’occasione giusta per festeggiare (anche) il sogno realizzato di diventare genitore. Eccezionalmente, Tiziano ha condiviso con i suoi follower due momenti privati: il primo, quello di Natale, lo vede tenere tra le braccia Andres; il secondo, quello di Capodanno, lo vede impegnato a giocare con Margherita.

L’augurio, esteso ai fan, è quello di trovare nel 2023 qualcuno che possa donare loro amore incondizionato, e grazie al quale sentirsi protetti.

“Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno!”, le parole di Tiziano Ferro sui social, oggetto di un “caso” che ha coinvolto anche Vasco Rossi. “(Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita)”, sottolinea il cantante, e il post supera i 200.000 like.