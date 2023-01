Samsung ha sviluppato un display a diodi organici a emissione di luce (OLED) che unisce un display pieghevole e uno scorrevole. Per la prima volta sarà svelato al prossimo CES 2023, che inizierà a Las Vegas giovedì 5 gennaio. Si tratta della prima volta che la tecnologia “pieghevole” va a piegare lo schermo e che la tecnologia “scorrevole” va ad estendere lo stesso, entrambe implementate in un unico pannello. Insomma, si tratta di un vero e proprio display ibrido. La dimensione è di 8 pollici quando lo schermo è completamente ripiegato e di 10 pollici quando il pieghevole è aperto; inoltre, lo stesso, raggiunge i 12,4 pollici quando viene portato alla massima estensione (dimensioni che troviamo su display di tablet o addirittura laptop).

Per rendere possibile una tale configurazione ibrida, il colosso sudcoreano ha dovuto affrontare diverse difficoltà tecniche, come ad esempio, la durata del pannello, l’operabilità e la qualità della superficie che risultano molto più elevate. Inoltre, al di fuori dello schermo, anche la cerniera e la piastra metallica che funge da supporto dello schermo devono essere integrate e funzionare in modo organico. Ora come ora, Samsung non ha ancora confermato quando rilascerà l’innovativo pannello ibrido. Tuttavia, non si prevede che ci vorrà molto tempo per commercializzare il prodotto.

I display ibridi dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale per poter ampliare il mercato OLED di piccole e medie dimensioni, tra cui smartphone, tablet, laptop, monitor e automobili. È noto che i pannelli ibridi sono adatti per display di veicoli elettrici ed auto a guida autonoma. Per quanto riguarda il prezzo, i dispositivi con display OLED ibrido, quindi sia pieghevole che scorrevole, all’inizio dovrebbero costare un bel po’. Per il momento, non ci sono dettagli circa la disponibilità, ma non dovremmo attendere tanto. Insomma, questa di Samsung sarà un’ottima strategia per continuare ad essere pionieri ed occuparsi di nuovi mercati.

