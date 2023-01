Un modo per risparmiare sull’acquisto di prodotti di stampo Apple può essere senza dubbio quello di affidarsi ai modelli ricondizionati, ma quest0oggi vogliamo andare oltre dopo aver trattato di recente un’offerta interessante a riguardo e presente su Amazon, in merito agli AirPods Pro di seconda generazione. Stiamo parlando di auricolari wireless di ultimo “grido” dell’azienda di Cupertino che possono essere acquistati ad un prezzo più vantaggioso perché proprio ricondizionati.

Occorre trattare nuovamente il prezzo per AirPods Pro di seconda generazione su Amazon: l’offerta del 2 gennaio

Ulteriore promozione in linea con quella trattata a fine 2022 da noi. Prima però di inoltrarci nell’offerta è bene precisare cosa si intende per ricondizionato certificato, tanto diffuso con AirPods Pro di seconda generazione. Si tratta nello specifico di un prodotto che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. In genere può capitare che un dispositivo emerga con qualche difetto dal processo produttivo, in questo caso si procede alla sostituzione dell’elemento difettoso, ma chiaramente non può essere venduto allo stesso prezzo del device nuovo di zecca. Oggi, invece, ci concentriamo proprio sulla versione originale.

Questi AirPods Pro di seconda generazione su Amazon sono quindi perfettamente funzionanti e possono essere acquistati al prezzo di 269 euro. Un bel risparmio rispetto alle recenti proposte. Godono di un anno di garanzia e se si dovessero presentare problematiche durante i 12 mesi dall’acquisto si può sostituirli oppure essere rimborsati. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e saranno spediti senza costi aggiuntivi nel giro di qualche giorno.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questi AirPods Pro evidenziamo la presenza della cancellazione attiva del rumore per immergersi completamente nell’ascolto, ma non manca la modalità trasparenza per rimanere attenti su ciò che accade intorno. Sono resistenti all’acqua ed al sudore e si presentano con l’equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma del proprio orecchio. Sono inoltre presenti affusolati cuscinetti in tre taglie che sono realizzati in silicone per un perfetto comfort su misura. Grazie poi a Siri si possono facilmente attivare i vari comandi. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su questi AirPods Pro di seconda generazione.