I Samsung Galaxy S23 dovrebbero offrire prestazioni migliorate, un’ottimizzata gestione del calore, un maggiore spazio di archiviazione per la versione base, fotocamere migliorate ed una durata della batteria superiore. Tuttavia, i telefoni non sembrano destinati a portare più RAM.

Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S23 Ultra è apparso nel database di Geekbench, confermando che avrà 12GB di RAM. Il dispositivo, alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen. 2, sembra eseguire Android 13, ottenendo 1495 punti nel test delle prestazioni della CPU single-core e 4647 punti nel test delle prestazioni della CPU multi-core (per quanto riguarda le prestazioni multi-core, il telefono pare aver totalizzato un punteggio inferiore rispetto ad altri telefoni dotati di Snapdragon 8 Gen. 2). Secondo quanto riferito, la serie dei Samsung Galaxy S23 disporrà di un display più luminoso su tutta la linea, anche per il modello base. Si dice anche che i dispositivi della gamma dispongano di una soluzione di raffreddamento migliorata che potrebbe portare a prestazioni migliori sotto carico sostenuto. Il produttore asiatico avrebbe scelto di utilizzare una versione con bin più alto dello Snapdragon 8 Gen. 2 con una velocità di clock fino a 3,36GHz per il suo core CPU Prime (Cortex-X3).

In passato, i telefoni Samsung con chip Exynos non si sono comportati bene come le loro controparti Snapdragon. Nel 2022, il colosso di Seul ha spedito più versioni Snapdragon del Samsung Galaxy S22 in tutto il mondo, ma anche lo Snapdragon 8 Gen. 1 ha dovuto affrontare problemi di surriscaldamento e throttling. Si spera che la serie dei Samsung Galaxy S23 funzionerà bene poiché il chipset ha mostrato prestazioni incredibili sui telefoni non Samsung. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

