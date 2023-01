Dal 1 gennaio 2023, le nuove richieste della carta prepagata PostePay Evolution avranno un rinnovo del canone annuale più elevato rispetto a quello fin qui previsto (gli aumenti saranno relativi anche alle offerte convergenti PostePay Connect, che hanno in abbinato una PostePay Evolution ed una SIM PosteMobile).

Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la PostePay Evolution è una carta prepagata e ricaricabile dotata di codice IBAN per l’invio e la ricezione di bonifici e la domiciliazione delle utenze. Vi ricordiamo, inoltre, che PostePay Evolution permette di effettuare acquisti online tramite il circuito Mastercard ed in più di 44 milioni di negozi nel mondo. Peraltro, la PostePay Evolution consente anche di effettuare prelievi gratuiti presso tutti gli sportelli ATM Postamat. La carta prepagata adesso ha un canone annuale di 15 euro (fino al 31 dicembre 2022 è stato di 12 euro), con spese di emissioni pari a 5 euro da sommare ai 15 euro di prima ricarica obbligatoria (soglia minima di ricarica da versare al momento dell’attivazione).

Questo è tutto quello che bisogna sapere per quanto riguarda gli aumenti del canone annuale per la PostePay Evolution (il discorso vale per le nuove attivazioni a partire dal 1 gennaio 2023). I nuovi clienti dovranno fare fronte a questo nuovo piccolo aumento, che da solo non è poi così esoso, ma che va a sommarsi ai tanti altri incrementi dei costi previsti per molti altri ambiti (non ultimi quelli relativi ai tratti autostradali gestiti da Autostrade per l’Italia). Chi vorrà attivare una PostePay Evolution dal 1 gennaio 2023 dovrà fare fronte a questo aumento del canone mensile, c’è poco da fare in merito. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

