Sì, ci saranno ospiti italiani a Sanremo 2023. Eppure era stato proprio Amadeus, direttore artistico del Festival, ad anticipare che gli unici ospiti italiani sul palco sarebbero stati quelli in gara, ossia i 28 cantanti della kermesse canora.

L’annuncio della partecipazione di Salmo aveva fatto storcere il naso ma c’era un’attenuante a favore della scelta del direttore artistico: Salmo, infatti, non sarà sul palco del Teatro Ariston ma sulla nave Costa Smeralda che accoglierà una serie di spettacoli per tutta la durata del Festival.

Dal 7 all’11 febbraio, dunque, oltre al palco dell’Ariston – dove si svolgerà la gara dei Campioni – ci sarà un altro palco pronto a trasmettere musica nelle case degli italiani. Come nelle edizioni precedenti, Sanremo conferma la presenza della nave Costa Smeralda per alcune performance esclusive sul palco galleggiante. Le performance saranno trasmesse su Rai1 e nel Teatro Ariston grazie ad alcuni collegamenti previsti nelle cinque serate.

Tra i primi ospiti annunciati sul palco galleggiante spunta il nome di Salmo ma non sarà l’unico degli ospiti italiani a Sanremo 2023. Sul palco del concerto di Capodanno 2023 Rai, Amadeus ha svelato una coppia vincente, presente all’Ariston per la prima serata della kermesse. A Sanremo 2023 ci saranno anche Mahmood e Blanco, vincitori in carica della competizione.

Saranno su Rai1 nella serata inaugurale di martedì 7 febbraio, come una sorta di passaggio del testimone con i 28 Campioni, tra i quali si cela il vincitore di Sanremo 2023, successore della coppia di Brividi.

Mahmood e Blanco a Sanremo 2023

Accogliendo sul palco del concerto di Capodanno Rai da Perugia i loro imitatori di Tale e Quale Show, Amadeus ha svelato una bella anticipazione su Sanremo 2023. Sul palco ci saranno i vincitori in carica, Mahmood e Blanco che, con Brividi hanno conquistato meritatamente il primo posto della classifica conclusiva, mettendo d’accordo tutti.

Brividi ha conquistato al primo ascolto e ipotizzare un vincitore diverso sarebbe stato impossibile.