Negli ultimi anni OnePlus ha certamente riservato la sua attenzione al miglioramento del linguaggio di design, così da offrire un’estetica maggiormente premium alla gamma di punta. Restano altri due giorni per la presentazione in via ufficiale della nuova ammiraglia OnePlus 11, che sarà lanciato precisamente il 4 gennaio in Cina. Intanto, online proseguono le informazioni e anticipazioni sulle caratteristiche del prossimo top di gamma.

A quanto pare, anche il OnePlus 11 vuole seguire il medesimo accordo di design premium con due colori, Forest Emerald e Volcanic Black. Purtroppo, non ci sarà alcun colore esclusivo per questo dispositivo, che però si rivelerà il primo telefono a livello internazionale a poter usufruire di un motore di vibrazione bionico di AAC Technology, il più potente mai visto a bordo di uno smartphone Android. Il device garantirà 1,4 vibrazioni allo stato stazionario/Grms, con un tempo di avvio di 16ms e di arresto di 12ms, oltre ad una larghezza di banda di vibrazione di 77Hz. Inoltre, rispetto al OnePlus 10 Pro, vi sono alcune differenze che saltano subito all’occhio: ad esempio, notiamo il logo Hasselblad spostarsi dal lato sinistro della protuberanza della fotocamera al centro, ed il logo adesso si può leggere orizzontalmente.

Il nuovo OnePlus 11 sarà anche il primo smartphone a poter sfruttare il Super Graphics Engine, che assicura agli utenti un frame rate alto ed una qualità d’immagine innovativa. Inoltre, il produttore cinese ha presentato anche il suo primo caricabatterie rapido a doppia porta da ben 100W e un’interfaccia USB-A + Type-C, con cui usufruire nello stesso momento entrambe le porte. Con questo nuovo caricabatterie si potrà ricaricare smartphone, tablet, notebook e tanti altri dispositivi che siano compatibili. Quanto al OnePlus 11, si dovrebbe ricaricare totalmente in appena 25 minuti e fino al 50% in 10 minuti. Inoltre, il nuovo device, cui presentazione ufficiale è attesa il 4 gennaio, supporterà anche il rilevamento in tempo reale dello stato della batteria.

