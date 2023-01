Si moltiplicano le buone notizie in vista del lancio dei prossimi Samsung Galaxy S23. I top di gamma dovrebbero essere lanciati il prossimo 1 febbraio e oggi apprendiamo, grazie all’informatore Ahmed Qwaider, i dettagli sulla memoria degli smartphone, intesa sia ome spazio di archiviazione interno che RAM.

Si parte dalle informazioni relative allo storage interno dei Samsung Galaxy S23. Il tipster del momento afferma che il taglio di memoria da 128 GB sarà completamente abolito nella serie che sta per arrivare, Tutti i modelli di Samsung Galaxy S23, S23 Plus e ancora S23 Ultra partiranno da 256 GB. Tra gli altri dettagli resi noti, sembrerebbe proprio che solo il Samsung Galaxy S23 Ultra potrà contare sugli esemplari da 512 GB e 1 TB.

Un altro approfondimento doveroso ci viene concesso Qwaider in riferimento alla RAM in dotazione per le ammiraglie in arrivo. I modelli standard e Plus avrebbero solo una RAM da 8 GB, mentre la variante Plus godrebbe dell’upgrade a 12 GB. Sempre nell’ottica delle anticipazioni ufficiose, lo stesso informatore ritiene che l’ammiraglia Ultra avrà un display più piatto rispetto a quello del suo predecessore, La particolare scelta migliorerebbe l’esperienza della S Pen durante la semplice scrittura o anche il disegno sullo schermo del telefono.

In attesa di vedere distribuiti i primi inviti per l’evento Unpacked di inizio 2023, non ci sono particolari dubbi sul fatto che tutte le prossime ammiraglie eseguiranno Android 13 e l’aggiornamento dell’ìnterfaccia One UI. Questa soluzione software dovrebbe garantire una maggiore personalizzazione di alcuni elementi del telefono. Per quanto riguarda la commercializzazione vera e propria dei dispositivi, sono in molti a ritenere che non si dovrà andare oltre la metà di febbraio per acquistare proprio i nuovi dispositivi, senza alcuna distinzione tra paesi e dunque globalmente.

Continua a leggere su optimagazine.com