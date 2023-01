Jeremy Renner ha avuto un incidente mentre spalava la neve e ora è in condizioni gravi. A riportarlo è stato il suo agente ai media USA, tra cui The Hollywood Reporter. Senza entrare nei dettagli, si apprende che l’attore di The Avengers è stato travolto dalla neve, che in questi giorni sta cadendo copiosa nelle regioni montane degli Stati Uniti, registrando temperature polari, mai viste prima.

“La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”, ha aggiunto poi l’agente. Jeremy Renner possiede una proprietà vicino al monte Rose-Ski Tahoe, un’area che si trova presso Reno, Nevada. Nelle scorse settimane, la zona è stata colpita dalle tempeste di neve.

Di recente, l’attore ha postato sui social media delle condizioni meteorologiche avverse nella zona del lago Tahoe, che confina con la California e il Nevada, ed anche è una località sciistica molto conosciuta. Il 13 dicembre scorso, Renner ha pubblicato su Twitter la foto di un’auto sepolta dalla neve con la didascalia “La nevicata del lago Tahoe non è uno scherzo”. Riguardo le sue condizioni di salute, non resta che attendere ulteriori informazioni.

Jeremy Renner è stato candidato agli Oscar come miglior attore e miglior attore non protagonista per i suoi ruoli in The Hurt Locker e The Town. E’ noto al grande pubblico per il suo ruolo di Clint Barton, l’arciere Occhio di Falco, nei film Marvel, quali The Avengers. Ha ripreso i panni del suo personaggio anche nella miniserie Hawkeye, pubblicata a dicembre 2021 sulla piattaforma Disney+. L’attore è anche il protagonista della serie Mayor of Kingstown, prossimamente sul servizio di streaming Paramount+.

