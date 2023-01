Arrivano finalmente segnali incoraggianti sul fronte della disponibilità di iPhone 14 Pro ad inizio 2023, visto che la situazione dovrebbe migliorare su scala globale nel corso delle prossime settimane. Dopo la pessima chiusura dell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, ora abbiamo almeno due fattori che dobbiamo prendere in considerazione per il pubblico. Soprattutto in relazione a coloro che ambiscono ad acquistare il modello nel trimestre in corso. In Italia e nel resto del mondo.

Finalmente segnali positivi sulla disponibilità di iPhone 14 Pro ad inizio 2023: la situazione aggiornata

Per farvela breve, abbiamo finalmente segnali positivi da prendere in considerazione per quanto concerne la disponibilità di iPhone 14 Pro ad inizio 2023. Già, perché se da un lato negli ultimi tempi la produzione di iPhone 14 Pro è stata duramente colpita dalla solita epidemia di COVID-19 che ha condizionato il più grande impianto di assemblaggio di iPhone al mondo, a Zhengzhou, in Cina, allo stesso tempo pare ci siano almeno due buoni motivi per essere ottimisti a breve termine.

Come ha riportato di recente 9to5Mac, infatti, da un lato ci siamo ormai messi alle spalle il picco della domanda di iPhone 14 Pro legato ai regali di Natale in giro per il mondo. Una spinta alle vendite che, fisiologicamente, si è attenuata ora che siamo entrati nel nuovo anno. Allo stesso tempo, in Cina sembrerebbe che il peggio sia passato in termini di emergenza Covid. Non è un caso che la produzione stia continuando la sua graduale ripresa nel Paese e la situazione dovrebbe migliorare nelle prossime settimane.

Tutti fattori che aiutano ad essere ottimisti sulla disponibilità di iPhone 14 Pro nei prossimi due mesi. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista?

