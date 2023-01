Il 2023 sarà l’anno del ritorno dei Foo Fighters? Questo è ciò che lasciano intendere Dave Grohl e soci in un annuncio pubblicato sabato 31 dicembre, in pieno San Silvestro, sui social. Il 2022 è stato un anno funesto: il 26 marzo è morto Taylor Hawkins, leggendario batterista della band di Everlong, a soli 50 anni. Per ovvi motivi i Foo Fighters si sono trovati costretti a cancellare il tour.

Il 2022 è stato anche l’anno del grande tributo reso al batterista scomparso con la partecipazione di tantissimi artisti e la straordinaria jam con il figlio di Hawkins, Oliver Shine, che si è esibito dietro le pelli come suo padre sulle note del grande classico My Hero.

Nonostante le Hanukkah Sessions e la pubblicazione dell’EP Dream Widow di Dave Grohl, colonna portante del film Studio 666, c’era chi scommetteva sulla fine definitiva della band. Prima della chiusura del 2022, tuttavia, i Foo Fighters hanno spiazzato tutti annunciando ai fan un “ci vedremo presto”. Non è chiaro se si tratterà di nuova musica o nuovi concerti, ma il messaggio è chiaro: il 2023 sarà l’anno del ritorno dei Foo Fighters. Le loro parole:

“Mentre diciamo arrivederci all’anno più drammatico e tragico della nostra band, pensiamo a quanto siamo grati per le persone che amiamo e per i cari che non sono più tra noi. I Foo Fighters si sono formati 27 anni fa per rappresentare il potere curativo della musica e la continuazione della vita. E negli ultimi 27 anni i nostri fan hanno costruito una comunità mondiale, un sistema di supporto devoto che ci ha aiutato a superare insieme i momenti più bui. Un luogo dove condividere la nostra gioia e il nostro dolore, le nostre speranze e paure, e unirci in un coro di vita insieme attraverso la musica. Senza Taylor, non saremmo mai diventati la band che eravamo – e senza Taylor, sappiamo che d’ora in poi saremo una band diversa. Sappiamo che quando vi rivedremo – e lo faremo presto – sarà lì con lo spirito con tutti noi ogni notte”.