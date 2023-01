Si preannuncia già pieno di ritmo, il nuovo singolo di Miley Cyrus annunciato con l’arrivo del 2023. La cantautrice statunitense ha pubblicato sui social un’anteprima in cui possiamo sentire soltanto la traccia della voce con un sottofondo che riprende il fruscio di un vinile. “New Year, New Miley”, ha scritto la voce di Prisoner prima di dare l’annuncio, e non si esclude l’arrivo di un nuovo album.

Flowers, questo il titolo del nuovo singolo di Miley Cyrus, sarà fuori il 13 gennaio su tutte le piattaforme. Nella notte di San Silvestro la cantautrice è ritornata in scena con il suo show Miley’s New Year’s Eve Party durante il quale si è accompagnata con Dolly Parton e ha duettato con Paris Hilton. Per molti è stata un’operazione nostalgia, per altri un assaggio di come sarà il 2023 di Miley Cyrus.

L’ultimo disco in studio di Miley Cyrus è Plastic Hearts (2020), seguito anche dalla raccolta live Attention: Miley Live (2022). Il 2023 è già l’anno delle novità musicali più attese, tra le quali non può mancare il prossimo disco dei Maneskin dal titolo Rush! che sarà fuori il 20 gennaio.

Nel tempo, Miley Cyrus ha definito progressivamente il suo stile e la sua personalità: da reginetta della televisione nei panni di Hannah Montana, oggi la cantautrice è un’icona pop che attinge dal classic rock e dal punk. Dopo Plastic Hearts, Miley Cyrus ha reso omaggio a tantissimi classici del rock, da Zombie dei Cranberries a Nothing Else Matters dei Metallica, aggiungendo tante sfumature al suo sound.

Come sarà la Miley Cyrus del 2023? Il nuovo singolo Flowers potrebbe rivelarlo e possiamo intuire che le sorprese sono dietro l’angolo.

Continua a leggere su optimagazine.com