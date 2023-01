C’è il film Il Re Leone in tv. Stasera, lunedì 2 gennaio, andrà in onda il live action Disney su Rai1, adattamento del classico d’animazione del 1994.

Nella savana africana è nato Simba, figlio del re Mufasa. Ma non tutti nel regno condividono l’entusiasmo e la gioia per la nascita del cucciolo, erede al trono. Il fratello di Mufasa ha tutta l’intenzione di sabotare l’ascesa di Simba: si tratta del perfido Scar, che provoca dunque la morte di Mufasa e tenta di uccidere lo stesso Simba. Ma il leoncino si salva: con l’aiuto della sua amica Nala, e di altri animali, dovrà diventare adulto, e riconquistare il suo regno.

La Disney, sull’onda del clamoroso successo del suo film di animazione del 1994, e dell’altrettanto entusiasta accoglienza ottenuta a Broadway dal musical a esso ispirato, ha deciso nel 2016 di sviluppare il live action de Il Re Leone.

Il Re Leone, uscito nel 2019 per la regia di Jon Favreau, è l’ottavo film con maggiori incassi della storia del cinema. Hakuna matata, la locuzione swahili adottata dai personaggi del film per descrivere la filosofia di vita della savana, è diventata un’espressione amata e diffusa in tutto il mondo. Nonché una canzone amatissima: la versione italiana di questo live action si giova, per il doppiaggio e l’interpretazione delle canzoni, di due giganti della nostra musica pop: Elisa, nella parte di Nala, e Marco Mengoni in quella di Simba.

Gli altri doppiatori italiani sono: Edoardo Leo e Stefano Fresi che prestano le voci rispettivamente a Timon e Pumbaa, mentre Luca Ward è Mufasa e Massimo Popolizio è Scar. Nella versione originale, invece, Donald Glover doppia Simba da adulto; Billy Eichner è Timon; Seth Rogen è Pumbaa; Chiwetel Ejiofor è Scar; Beyoncé è Nala adulta; John Kani è Rafiki; John Oliver è Zazu; e James Earl Jones è Mufasa.

L’appuntamento con il film Il Re Leone è su Rai1 alle 21:15.

Continua a leggere su optimagazine.com.