Primo film italiano in sala del 2023, I Migliori Giorni rispolvera, aspirando alla franchezza di sguardo civile della mai troppo rimpianta commedia all’italiana, il formato del racconto a episodi, collezionando un quartetto di storie che puntano uno sguardo franco e sconsolato sul cinismo dilagante del paese (supposto) reale.

I coregisti Edoardo Leo e Massimiliano Bruno si dividono equamente il lavoro, dirigendo due episodi ciascuno, ambientati durante dei canonici giorni di festa. La Vigilia, diretto da Leo, è incentrato su un cena natalizia a casa della deputata Anna Foglietta, cui partecipa pure il segretario del partito, cosa che potrebbe avvantaggiarla per la carriera. Ma ci sono da tenere a bada i due fratelli (Leo e Bruno), agguerriti pro vax e no vax in eterno conflitto familiare. A Capodanno (regia di Bruno), Max Tortora è un imprenditore truffaldino che per ripulirsi l’immagine passa la notte di San Silvestro alla mensa dei poveri. Ma il suo ex autista licenziato dopo uno scandalo, Paolo Calabresi, è in cerca di vendetta.

Il romanticismo di San Valentino (di Leo) è messo a dura prova da incroci di coppia e tradimenti: Valentina Lodovini e Luca Argentero stanno insieme stancamente da venticinque anni, lei vorrebbe provarci con la sua dipendente Greta Scarano, lui vorrebbe spassarsela con la giovanissima amante Maria Chiara Centorami. Ultimo episodio, 8 Marzo (Bruno): la conduttrice tv Claudia Gerini deve chiedere pubblicamente scusa per un servizio sessista sulla donna ideale che ha causato una bufera di proteste sui social.

Sintomatico che I Migliori Giorni venga proposto da produttori (Lucisano) e distributore (Vision) quale commedia italiana per le feste. Fino a qualche anno fa il film del Natale era il cinepanettone targato De Laurentiis: ma le gag ridanciane di Boldi e De Sica avevano dietro un paese, almeno apparentemente, in salute economica, in cui ci si poteva permettere il lusso di ridere complici – senza alcun rischio di conseguenze pratiche – delle nostre piccole e grandi meschinità. Oggi, dopo un quindicennio di crisi materiali, sociali, sanitarie persino, l’aria che tira è cambiata: il senso di frustrazione è palpabile, come pure l’insicurezza per stili di vita e consumo che non si sa fino a quando sarà possibile permettersi. Ciò ha condotto in maniera abbastanza naturale a commedie dal tono inequivocabilmente più cupo, che tradiscono un bisogno di serietà, di uno sguardo meno accomodante verso i noi stessi che siamo diventati.

A conferma della giustezza dell’idea è arrivato un film dagli esiti di botteghino eccezionali come Perfetti Sconosciuti, con la sua chirurgica, malevola disamina degli italiani di oggi. E poiché nulla come il successo è in grado di confermare la bontà di un principio, da allora quello è divenuto il modello cui ispirarsi per una commedia adulta più acre che allegra (infatti pure ne I Migliori Giorni si ride pochissimo) che sappia, come si dice, far pensare e insieme però “sbigliettare”.

Il bel film di Paolo Genovese era stata in fondo la conferma e la punta dell’iceberg di una tendenza già in corso. Lo dimostrano proprio alcuni film dell’altalenante Bruno, che prima di impelagarsi in cose discutibili come la trilogia di Non Ci Resta Che il Crimine, aveva firmato un film certo populista e arruffato e però vitale come Viva l’Italia e una dignitosa commedia civile come Gli Ultimi Saranno Ultimi. Lo stesso vale, ancora di più, per Edoardo Leo, dal bell’esordio familiare e intimista 18 Anni Dopo all’elogio della piccola comunità alternativa di Noi e la Giulia, sino al sottovalutato ritratto di italiani al tempo dei social di Che Vuoi Che Sia.

Tutti film mossi da un’ambizione di racconto almeno moderatamente contropelo del paese reale. Ma è proprio il paese reale che manca clamorosamente ne I Migliori Giorni (il cui titolo di lavorazione era addirittura I Peggiori Giorni), che sconta la mancanza di una scrittura capace di descrivere puntualmente il contesto sociale. Non basta mettere in scena un campionario di personaggi proverbialmente sgradevoli per ottenere un affresco credibile della cattiveria dell’Italia dei nostri tempi. È necessario che quei personaggi posseggano anche una consistenza verosimile, con tratti che non si limitino a ripetere stereotipi consolidati.

In questo senso è esemplare il personaggio dell’imprenditore interpretato da Max Tortora, il quale sottolinea continuamente il dispregio in cui ha i disgraziati con cui deve passare l’ultimo dell’anno. L’episodio è concluso da un monologo di purissimo e volgare odio verso tutto e tutti: il cui cinismo suona grave, ma tanto altisonante quanto fasullo, perché nella sua apocalitticità è generico, indirizzato a tutti e in sostanza a nessuno. E gli altri personaggi, la moglie ex escort, la figlia viziata e cocainomane, il ragazzo pulito che gestisce la mensa, la giornalista professionista con sguardo e coscienza limpida, sono figurine di comodo e cartapesta intagliate nel nulla, senza alcuna relazione col famoso paese reale che si vorrebbe raccontare.

Questo poi per tacere del vizio inveterato di queste commedie italiane, che dimenticano il principio cardine del realismo dai tempi di Balzac, ossia che la società capitalista va raccontata ricordandosi che a ogni oggetto è attaccato un cartellino con il prezzo. E invece, anche ne I Migliori Giorni si mettono in scena vite esageratamente affluenti, con appartamenti a due piani e uffici di design nei quali pero, a parte millantate riunioni transoceaniche, resta sempre imperscrutabile cosa facciano veramente le persone che ci lavorano, che passano da un massaggio al centro benessere alla cena nel ristorante più alla moda.

L’episodio dedicato a San Valentino tocca il punto più basso, testimoniando però con chiarezza qual è l’idea di realtà di questo tipo di film. Che consiste semplicemente nell’innestare sul solito copione qualunquista delle notazioni aggiornate di costume, coi brividi saffici dei giochi di seduzione tra Lodovini e Scarano, osservate però secondo i moduli di un “male gaze” decisamente voyerista.

Il maschilismo è un limite storico della commedia italiana, in cui sono sempre stati gli uomini a raccontare le donne. Sarà anche per questo che 8 Marzo prende di petto la questione di genere con l’anchorwoman costretta dagli autori uomini del programma (guidati da Stefano Fresi) a fare da capro espiatorio. Solo che nella programmaticità dell’assunto, l’episodio ha la stessa profondità della televisione che fa la Gerini, trasformandosi in uno schematico “uomini contro donne” pieno di affermazioni più altisonanti che analitiche (“veniamo da migliaia di anni di cultura dello stupro”), espresse con un’aggressività costante il cui tono enfatico e surriscaldato sopperisce all’esilità delle argomentazioni. Che vengono chiuse da un pistolotto didascalico che prende in prestito delle parole di Monica Vitti, usata a mo di santino super partes.

Col che I Migliori Giorni scioglie nella retorica tranquillizzante la complessità dei temi che vorrebbe agitare – accade pure nel primo episodio, in cui il pentolone delle recriminazioni familiari sobbolle fino a concludersi in un posticcio nulla di fatto. E volendo, l’unico pezzo di realtà che il film è in grado di far filtrare non sta nel cinismo di maniera, ma nella costante aria pesante di rissosità, permalosità, irascibilità, tra famiglie spezzate e odi unilaterali. Se di qualcosa è sintomo I Migliori Giorni, lo è malgrado le sue incertezze di scrittura, per il vecchio principio secondo il quale qualunque testo non può fare a meno in qualche modo di essere figlio e specchio del proprio tempo. E questi sono tempi di rabbia diffusa, di una società malmostosa, stanca e infelice.

