Come comportarsi quando non funziona il telecomando Samsung associato alla propria smart TV? Le anomalie di comunicazione tra l’accessorio e l’apparecchio televisivo possono non essere rare. Allo stesso tempo, è però possibile risolvere i problemi con qualche verifica molto semplice e veloce.

Potrebbe sembrare superfluo ribadirlo ma meglio non lasciare spazio a nessuna imprecisione: se non funziona il telecomando Samsung andranno controllate prima di tutto le batterie in esso contenute. Queste potrebbero essere esaurite e dunque sarà il caso di sostituirle. Dopo l’ovvio controllo, andrà tentata un’altra strada per capire se proprio il telecomando è associato alla TV. Andranno premuti contemporaneamente i tasti Indietro e Play/Pausa per almeno 3 secondi. Se tutto andrà per il verso giusto, verrà visualizzata una schermata con il messaggio di avvenuta associazione.

Se, dopo i primi 2 passaggi nulla è accaduto e ancora non funziona il telecomando Samsung, potrebbe essere utile verificare che non ci siano ostacoli e interferenze tra il televisore e l’accessorio. In effetti, anche le apparecchiature elettroniche presenti nei pressi di una TV potrebbero disturbare proprio il segnale del telecomando e per questo motivo potrebbe essere il caso di allontanarle il più possibile.

Prima di contattare l’assistenza, c’è ancora una strada da provare se non funziona il telecomando Samsung. Si tratta della possibilità di controllare il segnale a infrarossi dell’accessorio con qualunque fotocamera digitale, anche quella del telefono. Tenendo premuto il tasto di accensione del telecomando e puntandolo verso il diplay del telefono, se tutto è nella norma, si potrà osservare una luce o un flash.

Come già riferito, se nessuna delle operazioni fin qui indicate dovesse avere i risultati sperati allora si dovrà chiedere l’intervento dell’assistenza, magari anche optare per la sostituzione dell’hardware, secondo le modalità rese note dal supporto tecnico di Samsung.

Continua a leggere su optimagazine.com