1899 cancellato: Netflix ha messo la parola fine al nuovo progetto televisivo dei creatori di Dark. Così la serie tv si conclude prematuramente, con un finale apertissimo che lasciava spazio ad altri enigmi.

Infatti, nei progetti iniziali degli showrunners Baran bo Odar e Jantjie Friese, 1899 doveva comporsi di tre stagioni, esattamente come la loro precedente creatura, Dark. Il duo di creatori ha condiviso la notizia di 1899 cancellato su Instagram, suscitando immediatamente la reazione dei fan, che si sono scagliati contro Netflix – sebbene il colosso di streaming non abbia ancora ufficializzato il mancato rinnovo, né comunicato i motivi dietro la cancellazione.

“Con un cuore addolorato dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovato”, hanno scritto Odar e Friese. “Ci sarebbe piaciuto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma alle volte le cose non vanno come pianificato. Così è la vita. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan lì fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per essere stati una parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai“.

Per diverse settimane, 1899 si era piazzato nella top 10 dei titoli più visti e richiesti su Netflix Italia. Anche all’estero la serie tv è stata accolta in maniera molto positiva. Per questi motivi, la scelta della piattaforma di streaming risulta incomprensibile. E’ anche vero che 1899 è uno show costoso, e Netflix decide spesso di non proseguire con progetti di questo tipo (soprattutto se complessi e ambiziosi) a meno che non valga davvero la pena.

La serie tv 1899 è un mystery thriller che segue gli eventi strani ed enigmatici che avvengono su una nave di immigrati che va dall’Europa a New York. I passeggeri, tutti di diversa provenienza e nazionalità, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo alle porte, e per il loro futuro in una nuova terra. Tuttavia, quando scoprono una seconda nave alla deriva in mare aperto che era scomparsa da mesi, il loro viaggio prende una svolta inaspettata.

Continua a leggere su optimagazine.com.