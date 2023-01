Il Redmi 12C è adesso ufficiale: il device punta molto sulla sua buona qualità fotografica, nonostante si parli di un entry-level economico. Il telefono include uno schermo OLED da 6.71 pollici con risoluzione HD+ in cui è presente un notch a goccia che contiene una fotocamera frontale da 5MP. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP, cosa che non capita spesso di apprezzare a bordo di un dispositivo low-cost.

Il Redmi 12C è spinto dal processore MediaTek Helio G85 con 4/6GB di RAM e 64/128GB di storage interno. La batteria ha una capacità da 5000mAh, anche se senza la ricarica rapida. Non manca il jack per le cuffie da 3.5mm, come pure l’espandibilità della memoria tramite microSD. Non c’è, invece, la connettività 5G e la porta USB-C, sostituita, nel caso, da un ingresso microUSB. Il dispositivo ha un prezzo di partenza di 699 Yuan, pari a circa 95 euro al cambio attuale per quanto riguarda la configurazione con 4GB di RAM e 64GB di storage interno, e di 899 Yuan, pari a circa 120 euro per il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il Redmi 12C debutta oggi 1 gennaio 2023 sul mercato cinese nelle colorazioni nera, verde, blu e viola. Non sappiamo ancora se il telefono arriverà anche in Europa, né tanto meno a quale prezzo (se dovesse arrivare si tratterebbe sicuramente di un buon colpo per quanto ci riguarda e per tutti gli utenti che vorrebbero poter acquistare un telefono low-cost con delle capacità fotografiche tanto importanti come quelle del Redmi 12C). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

