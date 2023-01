Il colosso di Seul presenterà prossimamente la serie Samsung Galaxy S23, i suoi ultimi smartphone di punta che porteranno miglioramenti e aggiornamenti rispetto alla serie Galaxy S22 del 2022. Naturalmente, non c’è molto che il produttore asiatico possa fare per indurre i clienti ad acquistare i nuovi telefoni: saranno soprattutto coloro che possiedono un Samsung Galaxy S21 Ultra o un flagship precedente ad essere attratti dalla gamma dei Samsung Galaxy S23.

Un aggiornamento a una fotocamera principale da 200MP da una fotocamera da 108MP per il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà uno dei maggiori cambiamenti, ma potrebbe anche essere superfluo per molti utenti. Quello a fare furore potrebbe essere il nuovo chip Snapdragon 8 Gen. 2 che dovrebbe alimentare la serie dei Samsung Galaxy S23 praticamente in tutti i mercati del mondo. Il colosso di Seul che adotta il chip Snapdragon 8 Gen. 1 per la serie dei Samsung Galaxy S22 nella maggior parte del mondo è stata una delle sue caratteristiche più gradite. Lo Snapdragon 8 Gen. 1 non era esattamente buono come speravamo, a causa del fatto che è stato prodotto dalle fonderie Samsung invece che da TSMC, il che significa che non è stato all’altezza del suo pieno potenziale. È stato lo Snapdragon 8+ Gen. 1 di TSMC, che ha alimentato i pieghevoli Samsung Galaxy del 2022, a mostrarci di cosa è veramente capace il chip. Nonostante le batterie non così grandi, sia il Samsung Galaxy Z Fold 4 che lo Z Flip 4 hanno un’efficienza eccellente.

Con TSMC pronto a produrre lo Snapdragon 8 Gen. 2 il prossimo anno, non c’è da meravigliarsi se il processore della serie dei Samsung Galaxy S23 entusiasmi di più. Anche gli utenti europei dovrebbero essere entusiasti in quanto l’OEM sudcoreano utilizzerà il chip Snapdragon anche in chiave internazionale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

