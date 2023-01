Il campionato sta riprendendo, ma l’attenzione di alcuni tifosi è già rivolta a partite che si disputeranno tra alcune settimane, se pensiamo che in tanti sono concentrati ad esempio sui biglietti di Napoli-Roma. Il big match di Serie A è in programma il prossimo 29 gennaio e tutti sono ansiosi di capire se la squadra allenata da Mourinho assumerà un atteggiamento diverso rispetto a quello osservato in autunno allo Stadio Olimpico. Una partita di sola attesa, punita nel finale da un gran gol di destro segnato da Osimhen.

Cosa dobbiamo aspettarci sui biglietti di Napoli-Roma, in attesa della sfida del 29 gennaio

In verità, fino a poco tempo fa i tifosi azzurri hanno avuto altro a cui pensare, se pensiamo al fatto che il mese di gennaio presenti sfide sulla carta ancora più importanti. Vedere per credere quella contro la Juventus di Allegri, che con ogni probabilità farà registrare un altro sold out presso l’impianto di Fuorigrotta stando al nostro precedente report. Resta il fatto che la squadra di Spalletti stia andando benissimo, motivo per il quale ogni sfida di alta classifica attira l’attenzione di tante persone.

Allo stato attuale, quando potrebbe partire la vendita dei biglietti di Napoli-Roma? Ci sono due fattori da considerare. Il primo è che la società partenopea potrebbe attendere metà gennaio, facendo scattare la prevendita subito dopo la sfida contro la Juventus, in modo da non condizionare in alcun modo le due campagne con inutili sovrapposizioni.

In seconda istanza, sarà importante aspettare anche le disposizioni della prefettura, con inevitabili limitazioni in arrivo per i sostenitori giallorossi visti i difficilissimi trascorsi tra le due tifoserie. Insomma, ancora alcuni nodi da sciogliere a proposito della vendita per i biglietti di Napoli-Roma, ma qualche certezza qua e là possiamo già fornirla in questa fase ai tifosi delle due squadre.