Un nuovo anno è iniziato e con esso anche tante offerte interessanti. Quest’oggi 1 gennaio, vi segnaliamo un’interessante offerta su Amazon del fantastico smartphone Apple iPhone 13 (256GB) in sconto con l’8% ed al prezzo di 979 euro (invece di 1059 euro di listino). Il device è venduto e spedito dall’e-commerce e nei colori Mezzanotte e Azzurro. Inoltre, avrete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate al check-out. Andiamo a vedere i principali dettagli del dispositivo.

L’Apple iPhone 13 presenta un super luminoso display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, che si vede benissimo anche alla luce del sole e non impatta sulla batteria; dotato di un design robusto con Ceramic Shield interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, ed è resistente all’acqua, agli schizzi e alla polvere (classificato di grado IP68). Sotto la scocca troviamo un velocissimo processore A15 Bionic in grado di offrire prestazioni super rapide e GPU 4-core. Lo smartphone offre una modalità cinema con profondità di campo smart e uno spostamento della messa a fuoco durante i video. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il telefono presenta sul retro un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP, ossia un grandangolo e un ultra-grandangolo, con stili fotografici, smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Frontalmente, invece, troviamo una TrueDepth da 12 MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Offerta Apple iPhone 13 (256GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

L’Apple iPhone 13 (con taglio di memoria da 256GB), oggi in un’imperdibile offerta su Amazon, è alimentato da una batteria di maggiore durata che garantisce fino a 19 ore di riproduzione video e fino a 75 ore di riproduzione audio. Dotato di connettività 5G per download velocissimi e streaming ad elevata qualità. Il telefono lavora con il sistema operativo iOS 15.

Continua a leggere su optimagazine.com