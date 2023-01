Stasera in TV il concerto per la pace con Federica Panicucci su Canale 5, nei panni di conduttrice della serata. Il tradizionale concerto di Natale in Vaticano torna in TV ma va in onda nella prima notte dell’anno e cambia nome.

Solitamente trasmesso la sera della vigilia di Natale, nel 2022 Mediaset ha deciso di trasmettere il live de Il Volo da Gerusalemme, rimandando la messa in onda del concerto natalizio, che viene recuperata stasera. L’evento si è regolamento svolto qualche giorno prima di Natale: è infatti stato registrato il 17 dicembre a Roma, all’Auditorium Conciliazione, con tanti cantanti pronti ad alternarsi dal vivo a suon della magia del Natale.

Tanti gli ospiti sul palco del concerto per la pace con Federica Panicucci su Canale 5, 30esima edizione dello spettacolo Natale in Vaticano.

Si sono alternati i seguenti artisti:

Amy Lee degli Evanescence, Gigi D’Alessio, Josè Carreras, Cristina D’Avena, Darin, Hevia, Jimmy Sax, Kayma, Orietta Berti, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir, e tanti altri. Partecipano, invece, Bianca Guaccero, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Marcell Jacobs, Neri Marcorè e Chiara Vingione.

Ognuno dei cantanti presenti salirà sul palco per un momento musicale, tra brani classici del periodo natalizio e pezzi propri. Gli attori invece interverranno tra le varie performance condividendo momenti di riflessione. A fare la filo conduttore sarà ancora una volta lo scopo benefico ed umanitario, che quest’anno vuole sottolineare la richiesta di pace nel mondo.

La prima edizione del concerto di Natale in Vaticano risale al 1993, quando andò in scena dall’Aula Paolo VI in Vaticano. L’obiettivo era quello di farne uno strumento per far conoscere il progetto del Vicariato di Roma “50 chiese per Roma 2000” e per raccogliere risorse per la sua realizzazione. Da quel momento, il concerto di Natale in Vaticano accoglie ogni anno sul palco grandi artisti di fama internazionale, in una celebrazione unica della festa più amata e più spirituale del mondo senza perdere il suo significato benefico.