La morte di Ratzinger, che si è dimesso dal suo papato poco meno di dieci anni fa, ha indotto tanti utenti a porsi delle domande su alcuni concetti, visto che oggi 1 gennaio in tanti si chiedono quale sia il significato di Papa emerito. Questa, infatti, l’etichetta associata al Papa che ha preceduto Bergoglio, fino a spegnersi nella giornata di ieri come vi abbiamo riportato con un altro articolo prontamente pubblicato. Alla luce di queste premesse, occorre dunque approfondire alcuni concetti in modo che tutti siano preparati in vista dei suoi funerali a stretto giro.

Cosa c’è da sapere a proposito del significato di Papa emerito dopo la morte di Ratzinger

Allo stato attuale, cosa dobbiamo sapere a proposito del significato di Papa emerito dopo la morte di Ratzinger? Effettivamente, la particolare situazione che ha portato alle sue dimissioni nel 2013 ha creato un’anomalia nella percezione di coloro che non hanno conoscenze avanzate su questo mondo. Va detto, però, che il concetto di “emerito” sia universale e non specifico in ambito ecclesiastico. Ecco perché la domanda ha una facile risposta, in quanto Ratzinger, pur dimissionario, ha goduto in questi anni di titoli estremamente importanti.

L’aggettivo emerito, per farvela breve, si riferisce ad una persona che, non esercitando più un determinato ruolo, il più delle volte per una scelta personale come avvenuto in questo frangente con Ratzinger, ha comunque il diritto a goderne dei gradi e degli onori. Questo, a conti fatti, pur non svolgendone le funzioni. Ecco perché la sua funzione è restata molto importante per la chiesa negli ultimi anni, al netto del fatto che gli sia succeduto Papa Francesco a suo tempo.

Ora dovrebbe essere più chiaro il significato di Papa emerito, in attesa dei funerali che inevitabilmente solleveranno ulteriori dubbi in merito.