Buon 2023 da Vasco Rossi che diventa Tiziano Ferro nel primo giorno dell’anno. Sul profilo Twitter del Blasco appare un messaggio di auguri di buon anno davvero tenero, peccato che fosse destinato al profilo di Tiziano Ferro.

Nella foto si vede infatti l’artista di Latina con la figlia Margherita, foto apparsa – nello stesso momento – su Instagram. Qui l’account era quello giusto.

“Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita)”, scrive Tiziano Ferro ai fan ma il post finisce sulla pagina Twitter di Vasco Rossi. Un errore da social media management, è evidente, che ha attirato tanti commenti ironici e che tre ore dopo è ancora ben visibile su Twitter.

Non si contano i commenti al di sotto del post che ha raggiunto circa 200.000 persone in poche ore per migliaia di like e di condivisioni. “Ho avuto un attimo di confusione e non capivo se fosse l’alcol di ieri sera oppure no”, commenta qualcuno.

“Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli con case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale”, commenta un altro utente, unendo una famosa canzone di Vasco Rossi con una famosa canzone di Tiziano Ferro. Il match tra Albachiara e Non Me Lo So Spiegare è un successo tra i commentatori più attenti.

Poi si ipotizza un match tra i loro nomi: Vasco Ferro o Tiziano Rossi? E c’è chi si limita ad osservare “la tristezza del visto che account personali vengano gestiti da persone esterne”.

Al di là dell’errore umano: buon anno a tutti!