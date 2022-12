Federica Panicucci conduce il concerto di Capodanno 2023 su Canale 5, in diretta da Genova. Sarà possibile seguire lo spettacolo anche sulle Radio Mediaset: Radio 105, R101, Radio Montecarlo, Radio Subasio, Radio Norba con Marco Guacci, Radio Bruno e Radio Peter Pan.

“Capodanno in Musica” è coprodotto in collaborazione con Mediaset e RadioMediaset e accoglierà sul palco tanti esponenti del mondo della musica italiana, attingendo anche dal talent show della stessa rete. Diversi ex concorrenti e concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono attesi sul maestoso palco di Genova per intrattenere il pubblico a suon di musica.

Dall’attuale edizione di Amici ci saranno Cricca, Angelina Mango e Rita, che hanno vinto l’opportunità sul campo disputando ed aggiudicandosi una sfida. Sul palco di Genova sono poi attesi Annalisa, Fausto Leali, The Kolors, Anna Tatangelo. Ci sarà Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione di Amici. Alex – il secondo classificato – è invece atteso in concerto a Chieri (Torino).

Baby K si esibirà in apertura del concerto di Capodanno 2023 a Genova, poi si sposterà in Toscana dopo l’aspetta un secondo palco: quello di Pontedera. La cantante è infatti protagonista dell’evento, con Cristina D’Avena.

Nel cast anche due ex Pooh: Riccardo Fogli e Roby Facchinetti. Ci sarà poi Rovazzi, che rilascerà il nuovo singolo il 1° gennaio.

Di seguito tutti gli ospiti.

Gli ospiti di Capodanno Mediaset 2023 a Genova:

Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors e, dalla scuola di Amici, Angelina Mango, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo.

Sul palco insieme a Federica Panicucci ci saranno Daniele Battaglia di Radio 105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan.

L’appuntamento con il concerto di Capodanno 2023 su Canale 5 è alle ore 20.40 dopo il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella.