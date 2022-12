Ratzinger è morto: il Papa emerito Benedetto XVI si è spento il 31 dicembre. Ne ha dato notizia la sala stampa vaticana. Cosa succede adesso? La salma verrà esposta a San Pietro, in Vaticano. Poi la Chiesa dovrà definire i dettagli sul funerale, che potrebbe tenersi in forma ristretta.

Papa Benedetto XVI ha infatti fatto la storia rinunciando al papato a favore di Papa con Francesco. La Chiesa si trova a gestire una situazione particolare, che si è verificata per la prima volta nella storia. Occorrerà quindi definire se il funerale dovrà essere al pari di un Papa in carica o più raccolto.

La sepoltura

Dopo la rinuncia al papato, si era inizialmente detto che Ratzinger avrebbe voluto essere sepolto in Baviera. Successivamente, Ratzinger aveva modificato questa volontà, lasciandone traccia in un testamento contenente le specifiche da seguire al momento della sua morte per predisporne la sepoltura.

Lo ha riferito Peter Seewald, giornalista tedesco e biografo ufficiale di Ratzinger. Il luogo scelto per la sepoltura è la tomba nelle grotte vaticane appartenuta a Giovanni Paolo II. Successivamente, la sua salma è stata trasferita in una cappella laterale di San Pietro. Il Papa emerito Benedetto XVI dovrebbe dunque prendere il suo posto nelle grotte vaticane.

La camera ardente a San Pietro

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà esposto nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Il funerale del Papa Emerito Benedetto XVI

Da stabilire le modalità del funerale del Papa Emerito Benedetto XVI. Verranno comunicate nei prossimi giorni.