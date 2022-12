Quali sono le migliori serie tv del 2022? L’anno che sta terminando è stato caratterizzato da molte novità nell’ambito seriale, tra cui il prequel de Il Trono di Spade che ha catturato maggiormente la nostra attenzione. Il 2002 è stato però anche un anno in cui si sono concluse serie tv, tra queste citiamo Better Call Saul, nato come spin-off prequel di Breaking Bad, ma che alla fine si è evoluto in molto altro, superando di qualità anche la serie originale.

Vi elenchiamo alcune migliori serie tv del 2022 che dovete assolutamente recuperare, se non l’avete già fatto.

Scissione (Apple TV+)

Apple TV+ è ormai una garanzia, capace di attrarre sempre maggiori star internazionali e confezionare prodotti originali. Uno di questi è Scissione, una delle novità del 2022 che cattura lo spettatore fin dal primo istante, grazie alla sua peculiare trama. La Lumon Industries è un’azienda che utilizza una procedura medica di “scissione” per separare i ricordi della vita personale di alcuni dei suoi dipendenti dai loro ricordi lavorativi; in questo modo, il cosiddetto interno non sa nulla del cosiddetto esterno e viceversa al varcare della soglia aziendale. Mark (Adam Scott), anch’egli sottoposto a questa procedura, guiderà un team di impiegati fino a che un misterioso collega ricomparirà e inizierà un viaggio alla scoperta della verità riguardo al loro lavoro. Nel cast anche John Turturro e Patricia Arquette. La serie è diretta da Ben Stiller.

House of the Dragon (HBO/Sky)

Per chi sente la mancanza de Il Trono di Spade, House of the Dragon è la risposta. La serie tv è ambientata 200 anni prima gli eventi narrati nella serie originale e racconta la storia della guerra civile dei Targaryen, la casata di Daenerys. La lotta per salire al trono si accende quando da una parte si schiera Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock da giovane, Emma D’Arcy da adulta), erede diretta di re Viserys, e dall’altra Alicent Hightower (Emily Carey da giovane, Olivia Cooke da adulta), regina e matrigna di Rhaenyra, nonché sua ex amica. Tra draghi, tradimenti, alleanze, e intrighi di corte, gli amanti della saga di George RR Martin troveranno pane per i loro denti.

Andor (Disney+)

La storia di Cassian Andor (Diego Luna) e del suo viaggio per diventare un eroe della ribellione è lenta e sembra inesorabile, ma serve solo a prepararci per la grande battaglia contro l’Impero che lo aspetta. Il prequel di Star Wars: Rogue One è forse una delle migliori serie tv del 2022: meno divertente degli altri prodotti legati al franchise, quindi meno scanzonato, ma più intimo, da sfiorare l’esistenzialismo. Andor è una chicca nell’universo di Star Wars che merita di essere visto.

Pachinko (Apple TV+)

Pachinko – La moglie coreana è una storia multigenerazionali di immigrati coreani che vi scalderà il cuore. Una lunga saga familiare travolgente tra Corea, Giappone e America. E’ il viaggio di Sunja, adolescente incinta nella Corea degli anni trenta, costretta a fuggire in Giappone per non coprire di vergogna la sua famiglia. Il grande paese nipponico, però, non è ben disposto ad accogliere profughi coreani che come lei subiscono continuamente abusi. Per sopravvivere, Sunja avrà bisogno di un grosso colpo di fortuna, come nel gioco del pachinko.

Better Call Saul (AMC/Netflix)

L’epica conclusione della storia di Jimmy McGill/Saul Goodman. L’avvocato di Better Call Saul si trasforma nel suo alter ego che abbiamo imparato a conoscere in Breaking Bad, e nel momento in cui lo fa, perde tutto: la fidanzata Kim Waxler lo lascia, lui si dà alla criminalità, scendendo sempre di più nell’oscurità, e poi cerca di fuggire da un destino che sembra segnato. Se Breaking Bad raccontava la parabola di un uomo che discende all’Inferno, da buono diventa cattivo, Better Call Saul ci ha spiegato che spesso sono le circostanze a trasformarci in persone che non vogliamo essere. Eppure continuiamo lo stesso a commettere lo stesso errore, perché in fondo ci piace. Il finale della serie supera Breaking Bad donando speranza all’antieroe protagonista.

The Sandman (Netflix)

The Sandman, l’adattamento delle opere di Gail Naiman, è stato uno dei prodotti più attesi del 2022 – e ha ripagato le aspettative. Dopo essere riuscito a fuggire dalla sua prigionia durata un secolo, Morfeo, il Re dei Sogni, si imbarca in una ricerca magica attraverso mondi e realtà diverse per cercare di risolvere il caos causato dal suo imprigionamento. La serie tv ci avvolge in atmosfere oniriche, facendoci scoprire un microcosmo interessante, fatto di personaggi assolutamente originali che si intersecano nelle vicende di Morfeo. Nel cast, Tom Sturridge, Gwendoline Christie e Jenna Coleman.

The Bear (Disney+/Hulu)

The Bear è una serie tv sulla cucina, ma è molto più di ciò. Attraverso le vicende del giovane chef Carmy, scopriamo la dura realtà della gestione di una piccola impresa, tra un personale di cucina ostinato e riluttante e i difficili rapporti familiari. Cary lavora in un ambiente soffocante e degradante, tra orari esagerati, superiori tossici, e colleghi che condividono lo stesso senso di precarietà. Una serie diventata un fenomeno, che mostra un mondo ben diverso da quello degli chef stellati che di solito vediamo sullo schermo. Non solo: si affrontano tematiche come l’elaborazione del lutto, i problemi familiari, il suicidio e la tossicodipendenza.

Our Flag Means Death (HBO Max, inedita in Italia)

Questo piccolo gioiello è ancora inedito in Italia, ma speriamo arrivi molto presto. Our Flag Means Death rielabora la storia della figura di Stede Bonnet, aristocratico del 18° secolo, che abbandona la vita privilegiata per diventare un pirata gentiluomo. La sua ciurma è composta dagli uomini più disparati, che non sanno molto della vita in mare. Durante le sue scorribande – o quantomeno, Stede ci prova a sembrare “cattivo” – lui e i suoi faranno la conoscenza del temuto Barbanera. La serie tv è una comedy piratesca, dove s’intrecciano storie di ogni tipo. E’ un inno alla famiglia, che non è sempre sinonimo di legame di sangue, e all’amore in tutte le sue forme.

