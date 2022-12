La presenza in televisione di Federica Panicucci è ormai la zona di comfort degli italiani, che dal suo debutto negli anni ’80 l’hanno accolta per la sua simpatia e il suo talento. Oggi è una conduttrice di successo, una scalata affrontata con assoluta dedizione e una passione palpabile.

Chi è Federica Panicucci

Federica Panicucci nasce a Cecina (Livorno) nel 1967. Il suo debutto in televisione arriva nel 1987, quando compare come centralinista per lo show Portobello condotto da Enzo Tortora, nell’ultima stagione.

Nel 1988, sempre su mamma Rai, diventa annunciatrice di Rai 3. Verso la fine degli anni ’80 passa a Fininvest come showgirl per per due stagioni del format Il Gioco Delle Coppie condotto da Marco Predolin. Nel 1991 nel programma Unomania condotto da Gabriella Golia cura la rubrica Twin Clips.

Dopo aver condotto l’anteprima nel 1992, nel 1993 è conduttrice del Festivalbar accanto a Fiorello e Amadeus, ma le collaborazioni con i grandi nomi della televisione non sono finite: alla fine degli anni ’90 affianca Pippo Baudo nella conduzione de Il Ballo Delle Debuttanti, fino al ritorno in Rai sempre in compagnia di Baudo con il quale conduce il talent show Destinazione Sanremo.

Con il ritorno definitivo a Mediaset conduce La Pupa E Il Secchione accanto ad Enrico Papi nel 2006.

Mattino Cinque e Back To School

Nella stagione 2009/2010 sostituisce Barbara D’Urso a Mattino Cinque, successo che bisserà nel 2013/2014 accanto a Federico Novella che nel 2016/2017 cederà il posto a Francesco Vecchi.

Nel 2023 conduce Back To School su Italia 1.

Nella vita privata è stata legata sentimentalmente a Mario Fargetta dal 1995 al 2015, con matrimonio nel 2009. Dal 2016 ha una relazione con Marco Bacini. Federica Panicucci è anche testimonial in tanti spot televisivi, come Garnier Ultralift nel 2012 e Eni Gas e Luce nel 2021.