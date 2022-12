Un mesetto circa ci separa dal lancio del Samsung Galaxy S23 in tutte le sue varianti standard, Plus e Ultra. In quest’ultimo giorno dell’anno 2022, apprendiamo dettagli preziosissimi sui prossimi colori delle ammiraglie: alcuni di questi non destano sorpresa ma per la prossima serie top di gamma mancheranno più di un paio di soluzioni attese dai potenziali clienti.

Quanto condiviso oggi è stato comunicato dall’informatore Ahmed Qwaider. Quest’ultimo, proprio nelle ultime settimane, non ha mancato di dettagliare molti aspetti degli imminenti telefoni. Ciò che ha riportato anche in queste ore ha solo carattere di ufficialità ma resta più che probabile che le sue informazioni corrispondano al vero. Intanto, tra le altre cose, lo stesso tipster ha condiviso l’immagine di apertura articolo, che ritrarrebbe l’aspetto definitivo del modello Galaxy S23 Ultra, immortalato appunto nelle varianti di colore previste in fase di sviluppo e poi produzione.

Partiamo da quei colori che non saranno affatto utilizzati per il prossimo Samsung Galaxy S23. L’informatore è certo che mancheranno all’appello le nuance rosa e oro ma anche la soluzione bordeaux e perfino quella bianca. Difficile credere che soprattutto la mancanza delle alternative in rosa e bianco non scatenino qualche malumore, ma se la scelta dovesse essere confermata non ci sarà altro da fare che adeguarsi.

A fronte delle colorazioni non previste per i futuri Samsung Galaxy S23, a quali nuance si è pensato per ognuno dei tre modelli di ammiraglia? Sempre per l’informatore già menzionato, si punterà a 4 opzioni ossia il classico nero, il verde, la lavanda e il crema. Quest’ultima alternativa sostituirebbe dunque il bianco puro non presente per la linea.

Il Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere lanciato il prossimo 1 febbraio. La data resta anch’essa ancora ufficiosa, in attesa che il produttore spedisca i primi inviti per il suo evento Unpacked 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com