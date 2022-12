Il leggendario chitarrista dei Queen Brian May è stato nominato Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico. Sarà la prima onorificenza consegnata da Re Carlo III dopo la morte della Regina Elisabetta. Il cantautore e compositore britannico riceverà il titolo nel 2023, ma nel frattempo il suo nome è già comparso nella lista dei nominativi.

La motivazione è legata ai servigi “resi alla musica e per i servizi di beneficenza”. Oltre ad essere uno dei membri fondatori dei Queen, infatti, Brian May nel 2009 ha fondato l’associazione Save Me Trust per la difesa degli animali in particolare volpi, tassi e fauna selvatica.

Per il chitarrista dei Queen si tratta della seconda onorificenza dopo il titolo di Commendatore dell’Impero Britannico ricevuto nel 2005. Brian May ha commentato la nomina con queste parole:

“Sorrido ogni volta che qualcuno dice la parola Sir. Non so se dovrei essere ‘Sir Brian‘ o ‘Sir Bri’ anche se credo che, ufficialmente, dovrei essere chiamato Sir Brian Harold May“.

Non è mancato il pensiero per la sua famiglia:

“Questo titolo sarebbe stato un grande onore per mio padre, che non è più qui tra noi. Ma penso che sarebbero stati entusiasti entrambi i miei genitori”.

Infine, Brian May ha scherzato su Roger Taylor, storico amico e collega nonché batterista della band:

“Ovviamente ho comunicato subito la notizia a Rog, che mi ha fatto i suoi sinceri auguri e complimenti. In questi ultimi anni siamo andati d’accordo e forse dovrei toccare ferro, quando lo dico, dato che in passato abbiamo spesso discusso”.

Dopo la morte di Freddie Mercury, l’impegno di Brian May e dei Queen di portare il messaggio del frontman scomparso ancora in giro per il mondo non è mai venuto a mancare. May e Taylor hanno saputo mantenere attiva la band nonostante l’allontanamento spontaneo del bassista John Deacon e ancora oggi i loro dischi sono tra i più venduti della storia del rock.

Sul palco i Queen sono accompagnati dalla voce di Adam Lambert, che dal primo istante ha rifiutato la reputazione di sostituto di Freddie Mercury.

Continua a leggere su optimagazine.com