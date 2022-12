A capodanno, come di consueto, ritorna attuale il problema dell’effetto dei botti sugli animali. Chi possiede cuccioli in casa conosce le loro reazioni ai fuochi pirotecnici usati per festeggiare l’ingresso del nuovo anno. Alcuni cercano riparo sotto letti o sedie, altri iniziano a correre, molti cani abbaiano. Quelli più anziani e malati rischiano infarti. Questo perché gli animali si impauriscono quando si sentono circondati dalla tempesta di botti di capodanno.

Il problema non riguarda solo gli animali domestici, ma anche la fauna selvatica. Uccelli e animali che vivono nei parchi iniziano ad avere atteggiamenti inusuali quando sentono il rumore dell’esplosione dei fuochi d’artificio.

Per questo motivo molti comuni italiani hanno diramato ordinanze che vietano l’utilizzo di materiale pirotecnico in occasione del capodanno. L’Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA) ha stilato un decalogo, diffuso sui social attraverso un video, per sensibilizzare le persone al rispetto della salute e della sicurezza degli animali durante i festeggiamenti per il nuovo anno.

Ecco i dieci consigli dell’OIPA per tutelare la salute degli animali: