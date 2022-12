Dedicare un momento della giornata alla meditazione è un’abitudine che comporta notevoli benefici al corpo e alla mente. Bastano 15 minuti al giorno di solitudine per abbandonare nervosismo e stress. A dirlo sono i ricerctori della Rochester University di New York, che hanno condotto uno studio pubblicato sul Personality and Social Psychology Bulletin.

Dall’esame dei questionari sottoposti a 114 persone adulte risultava che le persone che prima del test avevano osservato un quarto d’ora di solitudine mostravano meno emozioni negative rispetto a chi non aveva beneficiato del perioso di solitudine.

Il vantaggio della solitudine non dipende dal tipo di attività praticata, ma dal fatto stesso di essere esclusivamente con sé stessi. Non importa se si legge un libro, si ascolta musica, o se si è fermi in poltrona a rilassarsi. L’importante è trascorrere quei 15 minuti in completo relax fisico e mentale.

Uno studio della Washington University di St.Louis, invece, ha provato che la solitudine migliora anche la creatività. Secondo i ricercatori, infatti, una persona riesce a elaborare molte più idee quando è da sola piuttosto che durante un meeting o un brainstorming.