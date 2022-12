Tutti pronti per il countdown Capodanno 2023 oggi 31 dicembre. Poche ore ci separano dalla mezzanotte che segnerà l’inizio del nuovo anno 2023. I festeggiamenti saranno più sobri in alcuni casi, esuberanti in altri ma in ogni caso non si potrà fare a meno di effettuare il fatidico conto alla rovescia per le 00.00 del 1 gennaio. Le soluzioni per non mancare neanche di un secondo il fatidico momento sono diverse: con a disposizione un semplice smartphone, si potrà controllare lo scorrere del tempo su alcune pagine web dedicate o al contrario, con la TV, ci si potrà sintonizzare su specifici programmi dedicati alla festività.

Il countdown Capodanno 2023 via web

Se si passerà il Capodanno per strada o ovunque con amici, parenti e conoscenti, per il conto alla rovescia alla fatidica mezzanotte ci si potrà avvalere di un paio di siti pensati per lo scopo. Di respiro internazionale è la risorsa Timeanddate.com: raggiungendola via browser dall’Italia, questa riporterà esattamente il calcolo delle ore, minuti e secondi che mancano al nuovo anno (per quanto ci riguarda). Allo stesso tempo, si potrà fare affidamento su un altro strumento affidabile come Svegliaonline.it. Grazie alla grafica semplice ma accattivante non si correrò il rischio di mancare l’appuntamento con il brindisi con il 2023.

Il countdown Capodanno via TV

Se non si preferisce il countdown Capodanno 2023 via web, il classico conto alla rovescia in TV consentirà di arrivare puntualissimi al brindisi per il nuovo anno. Come ogni anno, saranno due le trasmissioni in diretta dedicate proprio al momento fatidico. Su Rai1 ci sarà come sempre il programma “L’anno che verrà” condotto da Amadeus, mentre su Canale 5 è prevista l’alternativa “Capodanno in musica” con Federica Panicucci. In entrambi i casi, i minuti e poi i secondi mancanti per la mezzanotte saranno scanditi da canzoni e balli, all’insegna del divertimento.

